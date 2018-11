MLB: Ronald Acuna Jr. und Shohei Ohtani sind Jackie Robinson Rookies of the Year 2018

Shohei Ohtani und Ronald Acuna Jr. sind die Jackie Robinson Rookies of the Year 2018. Das ist das Ergebnis der durch die Baseball Writers Association of America durchgefühlten Wahl unter jeweils 30 Journalisten.

Ohtani sicherte sich den Titel in der American League und ist damit der dritte Spieler der Los Angeles Angels, dem diese Ehre zuteilwurde. Zuvor gelang dies Tim Salmon 1993 und Mike Trout 2012.

Der Japaner pitchte in zehn Spielen und war 82 Mal als Designated Hitter aktiv. Er ist damit überdies der erste Quasi-Vollzeit-Designated-Hitter seit Bob Hamelin von den Kansas City Royals 1994, der die Auszeichnung bekam.

2018 AL Jackie Robinson Rookie of the Year

Spieler/Team 1st Place Votes 2nd 3rd Punkte Shohei Ohtani (Angels) 25 4 - 137 Miguel Andujar (Yankees) 5 20 4 89 Gleyber Torres (Yankees) - 3 16 25 Joey Wendle (Rays) - 3 8 17 Daniel Palka (White Sox) - - 1 1 Ryan Yarbrough (Rays) - - 1 1

Acuna wiederum ist der achte Spieler der Braves, der zum Rookie des Jahres gewählt wurde. Seine Vorgänger waren Alvin Dark (1948), Sam Jethroe (1950), Earl Williams (1971), Bob Horner (1978), David Justice 1990, Rafael Furcal (2000) sowie Craig Kimbrel (2011).

Im Gegensatz zu Ohtani in der AL war der Left Fielder der Braves auf jedem Stimmzettel in der National League vertreten.

2018 NL Jackie Robinson Rookie of the Year

Spieler/Team 1st Place Votes 2nd 3rd Punkte Ronald Acuna Jr. (Braves) 27 3 - 144 Juan Soto (Nationals) 2 26 1 89 Walker Buehler (Dodgers) 1 1 20 28 Brian Anderson (Marlins) - - 4 4 Jack Flaherty (Cardinals) - - 2 2 Harrison Bader (Cardinals) - - 1 1 Yoshihisa Hirano (Diamondbacks) - - 1 1 Jeff McNeil (Mets) - - 1 1

Die Stimmen mussten bis zum letzten Tag der Regular Season abgegeben werden, sodass mögliche Vorstellungen in der Postseason keine Rolle spielten. Stimmberechtigt sind jeweils zwei Journalisten aus 15 Major-League-Städten einer jeden Liga.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.