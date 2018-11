MLB: Joe Mauer von den Minnesota Twins verkündet Karriereende

Einer der größten Catcher aller Zeiten macht Schluss: Joe Mauer von den Minnesota Twins verkündete am Freitag sein Karriereende; für den Montag wurde eine Pressekonferenz angekündigt, um den Abschied offiziell zu machen.

In einem offenen Brief an die Twins-Fans erklärte Mauer: "Nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, habe ich mich entschieden, meine Baseball-Karriere zu beenden. Diese Entscheidung war nicht einfach, denn Baseball war für mich immer eine meiner größten Leidenschaften, und wird es auch immer sein. Die letzten Monate waren für mich sehr emotional und ich wollte mir etwas Zeit nehmen, um das mit klarem Kopf zu überdenken."

Letztlich habe er die Entscheidung mit Blick "auf meine Gesundheit und meine Familie getroffen. Das Risiko einer Gehirnerschütterung ist immer da, daran wurde ich in dieser Saison wieder erinnert, als ich über 30 Spiele verpasst habe." Mauer war der Nummer-1-Overall-Pick im 2001er MLB Draft und stammt aus St. Paul, für die Fans in Minnesota war er somit seit vielen Jahren die große Identifikationsfigur.

Der 35-Jährige, der in den letzten fünf Jahren seiner Karriere an die First Base gewechselt war, hatte sich etwas mehr als einen Monat für die Entscheidung genommen. Er beendet seine Karriere mit fünf AL Silver Slugger Awards, drei Gold Glove Awards, 143 Homeruns, 2.123 Hits, 428 Doubles, 1.018 Runs und 923 RBIs in 1.858 Spielen für die Twins. Er ist Minnesotas All-Time-Doubles-Leader.

