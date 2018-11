MLB: David Price und Jonny Venters sind Comeback Players of the Year

David Price von den Boston Red Sox und Jonny Venters von den Atlanta Braves sind die Comeback Players of the Year 2018 in der American League und National League. Das ergab eine Wahl unter den Teamreportern von MLB.com.

Price absolvierte 30 Starts für Boston und war 16-7 mit einem 3.58 ERA. Zudem verhalf er den Boston Red Sox mit hervorragenden Leistungen in der Postseason zu ihrem vierten World-Series-Triumph in diesem Jahrhundert.

2017 noch kam Price aufgrund wiederkehrender Ellenbogenprobleme lediglich auf 16 Einsätze, davon fünf als Reliever und war 6-3 mit einem 3.38 ERA.

Venters wiederum war 5-2 mit drei Saves und einem 3.67 ERA für die Tampa Bay Rays und Braves. Zuvor war der Linkshänder seit 2012 nicht mehr in der MLB aktiv, weil er sich zweier Tommy John Surgerys unterziehen musste. Insgesamt wurde der Eingriff nun dreimal an seinem Ellenbogen vorgenommen.

