MLB The Show 19: Bryse Harper ist neuer Cover-Athlet

Bryse Harper wird auf dem Cover des Playstation-4-Spiels MLB The Show 19 zu sehen sein. Unklar ist allerdings noch, welchem Team Harper angehören wird.

Auf dem vorläufigen Cover von MLB The Show 19 ist Harper mit einer weißen Jacke zu sehen. Denn die Zukunft des MLB-Stars ist noch nicht endgültig geklärt.

Die ersten sieben MLB-Saisons seiner Kariere absolvierte der 26-Jährige im Trikot der Washington Nationals. Bislang konnten sich beide Seiten aber noch nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Entsprechend sind seine Zukunft und auch das Spielcover nicht gänzlich geklärt.

Auf Twitter gab Harper bekannt, sich ob der Auswahl "geehrt" zu fühlen. Auf der finalen Cover-Version werde er darüber hinaus dann im neuen Trikot zu sehen sein.

Bryce Harper war im Jahr 2010 der erste Pick aller Mannschaften. 2012 wurde er zum Rookie of the Year gewählt und 2015 zum MVP der National League. Im letzten Jahr scheiterten die Nats auch mit Bryce am Einzug in die Playoffs.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.