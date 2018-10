MLB: Milwaukee Brewers gewinnen Division in Tiebreaker Game in Chicago

Die Milwaukee Brewers haben das Tiebreaker Game der National League Central gegen die Chicago Cubs mit 3:1 gewonnen und damit die Division für sich entschieden. Später am Abend treffen noch die Los Angeles Dodgers auf die Colorado Rockies im Tiebreaker Game der NL West (jetzt live auf DAZN).

In einem hart umkämpften Tiebreaker Game im Wrigley Field von Chicago fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste aus Wisconsin erst im achten Inning. Mit Läufern auf 2 und 3 und keinem Out war es Lorenzo Cain, der die Brew Crew mit einem RBI-Single 2:1 in Führung brachte.

Anschließend erhöhte Ryan Braun mit einem RBI-Single seinerseits auf 3:1, ehe der Bullpen der Cubs die Blutung stoppte.

Zuvor hatte Christian Yelich die Brewers bereits im dritten Inning mit einem RBI-Single in Front gebracht, ehe Anthony Rizzo für Chicago durch einen Solo-Homerun im fünften Frame ausglich.

Durch diesen Erfolg schließen die Brewers die Central Division als Erster ab und empfangen damit in der National League Division Series den Sieger des morgigen Wildcard Games.

Die Cubs wiederum empfangen in besagtem Spiel um die Wildcard den Verlierer des West-Tiebreaker-Games zwischen den Dodgers und Rockies.

