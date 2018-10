MLB - New York Yankees: "Schrecklich" - CC Sabathia kritisiert Umpire Angel Hernandez

Nach der 3:4-Niederlage und dem Ausscheiden gegen die Boston Red Sox konzentrierte sich der Frust der Bronx Bombers unter anderem auf Umpire Angel Hernandez, der insgesamt keine gute Serie hinlegte.

Starter CC Sabathia nannte Hernandez, der in Spiel 4 als Home Plate Umpire fungierte, "schrecklich". "Er ist absolut schrecklich." Und Sabathia holte dann richtig aus: "Er war heute schrecklich hinter der Platte. Er war schrecklich an der ersten Base. Es ist erstaunlich, dass er in Playoff-Spielen mitwirken darf."

Sabathia deutete damit auch Hernandez' Leistung in Spiel 3 an der ersten Base an, als es vier Challenges gegen seine Entscheidungen in den ersten vier Innings gab - drei davon wurden per Replay korrigiert.

Allerdings wollte der Linkshänder New Yorks Ausscheiden nicht an Hernandez festmachen: "Nicht im Geringsten. Aber er sollte nicht in Playoff-Spielen aktiv sein. Er ist immer schlecht. Er ist ein schlechter Umpire."

Rick Porcello lobt Angel Hernandez

Red-Sox-Starter Rick Porcello sah das ganz anders und ließ Sabathia wissen: "Wirf den Ball über die Platte, CC!" Porcello ergänzte: "Ich dachte, dass Angel Hernandez ein gutes Spiel gecallt hat. Du musst den Ball über den weißen Teil der Platte werfen und dann bekommst du auch die Strike-Calls."

Hernandez hat die Liga 2017 wegen Rassendiskriminierung verklagt, weil ihm bislang eine Beförderung zum Crew Chief sowie Einsätze in der Postseason verweigert wurden. Der gebürtige Kubaner wurde seither 2017 ins All-Star Game berufen und durfte sowohl 2017 als auch 2018 in der Postseason agieren.

