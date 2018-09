MLB: Manager Mike Scioscia verlässt Los Angeles Angels am Saisonende

Mike Scioscia wird nicht als Manager zu den Los Angeles Angels zurückkehren. Das gab er selbst nach dem letzten Saisonspiel gegen die Oakland Athletics (5:4 L.A.) am Sonntag bekannt.

Scioscia war insgesamt 19 Jahre im Amt und damit der dienstälteste Manager der MLB. Sein aktueller Zehnjahresvertrag läuft mit dem Ende der diesjährigen World Series aus.

Erst vor wenigen Tagen hatte Scioscia in einem Radio-Interview erklärt, dass er weiter in der MLB managen wolle. Und wenn nicht bei den Angels, dann eben woanders.

Scioscia führte die Angels 2002 zum Triumph in der World Series und kam insgesamt auf eine Bilanz von 1650-1428 in Anaheim. In den letzten neun Jahren erreichte das Team unter ihm jedoch nur noch ein Mal die Playoffs.

