MLB: Chicago Cubs entlassen Hitting Coach Chili Davis

Die Chicago Cubs ziehen Konsequenzen aus einer insgesamt durchwachsenen Saison. Am Donnerstag gab das Team bekannt, dass man sich von Hitting Coach Chili Davis getrennt habe.

Nachdem die Cubs 2017 noch zu den Top-Teams im Bereich Homeruns lagen, belegten sie 2018 nur noch Platz elf der National League. 2018 war Davis' erste Saison im Amt.

"Er hat alles getan, um unsere Jungs besser zu machen", hatte Teampräsident Theo Epstein in der Vorwoche noch betont. "In der Hinsicht hat er alles getan, was wir von ihm verlangt haben."

Doch gerade gegen Ende der Saison präsentierte sich die Offense schwach. In drei der letzten vier Spiele der Saison gelang nur noch jeweils ein Run. Darunter waren auch das 163. Saisonspiel zur Entscheidung in der NL Central gegen die Milwaukee Brewers sowie das Wildcard Game gegen die Colorado Rockies, die beide verloren gingen.

Gerade der offensive Einbruch zur Saisonmitte war gravierend: Rangierte man in der ersten Hälfte noch auf Rang eins der NL in OPS, fiel man nach dem All-Star-Break auf Rang zehn zurück.

Theo Epstein: "Offense ist kaputtgegangen"

"Unsere Offense ist irgendwann entlang des Weges kaputtgegangen", konstatierte Epstein, der in der Vorwoche eine "eingehende Untersuchung" ankündigte.

Die Entlassung folgte auf Abschlussgespräche zwischen Front Office und Spielern sowie Coachs. Epstein konkludierte: "Wir haben nicht versucht, Power und Walks für Groundballs und Opposite-Field-Hits zu opfern. Doch das war das Resultat in der zweiten Saisonhälfte. Aber das wollen wir nicht."

Davis könnte nur der Anfang eines Umbruchs im Trainerstab in Chicago sein, weitere Entlassungen wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Manager Joe Maddon hingegen wird, wie vor wenigen Tagen verkündet, im Amt bleiben.

