MLB - New York Yankees: CC Sabathia will Karriere auch 2019 fortsetzen

CC Sabathia von den New York Yankees will auch 2019 in der MLB spielen. Das sagte der Linkshänder am Montag, nachdem er im Laufe der Saison noch mit einem Karriereende geliebäugelt hatte.

"Ich will definitiv nächstes Jahr spielen", sagte Sabathia auf einer Pressekonferenz im Yankee Stadium. Sabathia ist als Starter von Spiel 4 der American League Division Series gegen die Boston Red Sox in der Nacht zum Mittwoch (2.07 Uhr live auf DAZN) vorgesehen.

Sabathia will eine Fortsetzung seiner Karriere indes nicht von einem bestimmten Team abhängig machen: "Ich werde überall spielen", stellte Sabathia klar und schob nach: "Ich will immer noch spielen. Ich will immer noch pitchen und ich kann definitiv einem Team helfen und Leute aus machen."

Sabathia, der im kommenden Juli 39 Jahre alt wird, wird nach Saisonende Free Agent, nachdem er im letzten Dezember nur für ein Jahr in New York verlängert hatte. Es war seine zehnte Saison in Pinstripes, nachdem er sich zur Saison 2009 den Yankees angeschlossen hatte.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.