MLB - Arizona Diamondbacks: Reliever Brad Ziegler beendet Karriere

Relief Pitcher Brad Ziegler hat sein Karriereende nach elf Jahren in der MLB verkündet. Er tat dies am Mittwoch, seinem 39. Geburtstag.

Der Rechtshänder, der für seinen "Submarine"-Wurfstil bekannt ist, gab seine Entscheidung via Twitter bekannt und schrieb: "Ich habe den Traum vieler kleiner Jungen, die in diesem großartigen Land und in vielen anderen Ländern auf der Welt aufgewachsen sind, gelebt."

Ziegler spielte zuletzt für die Arizona Diamondbacks, nachdem er unter der Saison von den Miami Marlins getradet wurde. Ziegler spielte für insgesamt vier Teams in der MLB. 2008 gab er sein Debüt für die Oakland A's, bis es 2011 via Trade zu den Diamondbacks ging. 2016 dann landete er ebenfalls via Trade bei den Boston Red Sox, ehe er sich 2017 den Marlins als Free Agent anschloss.

Insgesamt kommt Ziegler auf einen 2.75 ERA über 717 1/3 Innings in 739 Einsätzen. Mit 377 Einsätzen hat er im Übrigen mehr als jeder andere Pitcher in der Geschichte der D-backs. Er kam auf eine Bilanz von 37-38 mit 105 Saves.

