MLB Playoffs 2018 - Boston Red Sox: Chris Sale meldet sich fit für World Series

Chris Sale ist wieder fit und wird seinen nächsten Start machen können. Nachdem die Red Sox Spiel 5 der American League Championship Series gewonnen haben, wird dies nun voraussichtlich Spiel 1 der World Series sein.

Bereits vor Spiel 5 der ALCS verkündete Manager Alex Cora, dass Sale am Donnerstag auf flachem Grund geworfen hat und sich nach seiner Krankheit nun besser fühle. "Er ist also bereit für seinen nächsten Start", sagte Cora.

Spiel 1 der World Series wird in der Nacht auf Mittwoch im Fenway Park von Boston stattfinden. Der Gegner wird noch zwischen den Los Angeles Dodgers und Milwaukee Brewers ermittelt.

Sale war von Sonntag bis Montag in einem Bostoner Krankenhaus, nachdem er über Bauchschmerzen geklagt hatte. Er wurde am Montag entlassen und reiste am Dienstag nach Houston nach.

Was genau ihn plagte und wie es behandelt wurde, gaben die Red Sox nicht an.

