MLB: Playoff-Rennen spitzen sich zu - gleich 2 Tiebreaker-Spiele drohen in West und Central

Die Los Angeles Dodgers und Milwaukee Brewers sind in ihren jeweiligen Divisions am Samstag mit den Spitzenreitern gleichgezogen. Nun drohen insgesamt zwei Entscheidungsspiele am Montag in der National League.

Was Anfang der Woche noch ein mögliches Szenario war, ist nun ganz nah an der Realität! Sowohl in der NL West, als auch NL Central könnte ein jeweiliges 163. Spiel zur Ermittlung der Division-Champs nötig werden.

Zunächst hatten die Chicago Cubs ihr Heimspiel gegen die St. Louis Cardinals mit 1:2 verloren, anschließend schlugen die Los Angeles Dodgers nach starkem Schlussspurt die San Francisco Giants mit 10:5. Dadurch stehen die Dodgers indes als finales NL-Playoff-Team fest.

Später am Abend dann stolperten die Colorado Rockies daheim und kassierten eine heftige 2:12-Pleite gegen die Washington Nationals. Die Milwaukee Brewers machten ihre Hausaufgaben und schlugen die Detroit Tigers im Miller Park mit 6:5.

Das Resultat: Die Dodgers und Rockies liegen in der West-Division mit einer Bilanz von 90-71 gleichauf. Gleiches gilt für die Cubs und Brewers in der Central (94-67).

National League: Zwei Tiebreaker-Spiele am Montag?

Sollten die jeweiligen Kontrahenten auch nach den Spielen am Sonntagabend gleichauf liegen, müssten Tiebreaker-Spiele am Montag her.

Diese würden wie folgt aussehen: Bei Gleichstand in der Central würde das Spiel Cubs gegen Brewers im Wrigley Field von Chicago steigen, da die Saisonserie der beiden 11-8 an die Cubs ging. Im Westen wiederum wäre im Fall eines Tiebreaker-Spiels Dodger Stadium Austragungsort, denn L.A. gewann die Saison-Serie mit 12-7.

Nach solchen Spielen wiederum wäre die Lage klar: Der dann Zweite der NL Central würde den dann Zweiten der NL West im regulären Wildcard Game am Dienstag (Nacht auf Mittwoch, 2 Uhr MESZ) empfangen.

Der Sieger der Central wiederum würde auf den Wildcard-Sieger in der National League Division Series treffen, während der West-Sieger gegen die Atlanta Braves spielt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.