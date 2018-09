MLB: Star-Designer Ralph Lauren wirft ersten Pitch vor Spiel der New York Yankees

Hoher Besuch für die New York Yankees. Am Donnerstag war Star-Designer Ralph Lauren den zeremoniellen ersten Pitch vor dem Spiel gegen die Boston Red Sox (11:6 Boston).

Anlass des Besuchs war das 50. Jubiläum der weltweit bekannten Modemarke. "Als Kind bestand mein ganzes Leben daraus, ein Fan der Yankees zu sein", sagte Lauren, der in der Bronx/New York geboren und aufgewachsen war, gegenüber MLB.com.

"Ich wollte immer Joe DiMaggio oder Mickey Mantle sein und wie DiMaggio an die Platte gehen. Er hat sein Bein immer auf eine bestimmte Weise bewegt. Es hatte als Kind einen großen Einfluss auf mich. Ich konnte es mir nicht leisten, ins Stadion zu gehen, also saß ich in den Bleachers. Ich erinnere mich, Whitey Ford um ein Autogramm gebeten zu haben, und er sagte: 'Geh zurück in die Bleachers, Junge.'"

Neben seinem Besuch im Yankee Stadium mit der ganzen Familie und dem ersten Pitch präsentierten Lauren und die Yankees zudem eine limitierte Modelinie bestehend aus einer Baseball-Jacke aus Satin, einem New-Era-Cap mit dem "RL 50"-Logo, einem Baseballhandschuh von Wilson sowie einem besonderen Baseball von Rawlings.

Ralph Lauren kennt nur ein Team: die New York Yankees

"Ich bin begeistert", sagte Lauren. "Ich denke, es ist großartig. Ich liebe die Yankees. Ich bin stolz auf meine eigene Firma, aber ich liebe die Yankees. Ich denke, sie sind eine großartige Firma, ein großartiges Team, das wirklich gewachsen ist. Das ist mein Leben. Das ist das einzige Team, dass ich kenne und das einzige Team, das ich jemals kennen werde. Die Yankees."

Was die aktuellen Spieler betrifft, fiel ihm vor allem ein Name ein: "Ich bin mit Aaron Judge vertraut", sagte Lauren und erklärte: "Großartiger Spieler. Kinder schauen normalerweise auf die großartigen Typen."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.