MLB: Brewers verstärken sich zur Deadline mit Curtis Granderson und Gio Gonzalez

Die Milwaukee Brewers personell nochmal nachgelegt. Stunden vor der August-Deadline holten sie via Trades Curtis Granderson von den Toronto Blue Jays sowie Gio Gonzalez von den Washington Nationals.

Am Freitag schlugen die Brewers gleich zweimal auf dem Transfermarkt zu. Zunächst war die Pitching Rotation an der Reihe. Starter Gio Gonzalez kommt aus der amerikanischen Hauptstand zusammen mit 250.000 Dollar an Bonus-Pool-Money für den internationalen Amateurmarkt. Im Gegenzug erhält Washington zwei Minor-League-Spieler: First Baseman KJ Harrison und Shortstop Gilbert Lara.

Für Outfielder Curtis Granderson geht derweil Outfield-Prospect Demi Orimoloye nach Kanada. Toronto wird zudem einen Teil des aussteigenden Gehalts Grandersons übernehmen.

Beide Spieler werden am Ende der Saison Free Agents und dürften in den Playoffs für die Brew Crew auflaufen, da sie noch im August verpflichtete wurden. Die Deadline für die Spielberechtigung eines Spielers in den Playoffs ist der 31. August um 23.59 Uhr Ostküstenzeit. Bis dahin muss ein Spieler in der Organisation sein, für die er in der Postseason auflaufen soll.

