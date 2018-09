MLB - Detroit Tigers: Lebensmittelverkäufer spuckt auf Pizza - Festnahme und Anklage

Eklat bei den Detroit Tigers: Ein 20-jähriger Mitarbeiter eines Lebensmittel-Services im Comerica Park wurde angeklagt, weil ein im Internet aufgetauchtes Video zeigt, wie er auf eine Pizza für einen Kunden spuckte.

Das Video zeigt, wie Jaylon Kerley während eines Spiels der Tigers aufs Essen spuckt. Die Anklagen sind für ein Verbrechen und Vergehen gegen das Lebensmittelgesetz. Eine Anklage könnte ihm dabei sogar bis zu vier Jahren Haft einbringen.

Das Video tauchte am Wochenende auf Instagram auf. Es wurde mittlerweile ermittelt, dass das Video am Freitag aufgenommen wurde, als die Tigers die Kansas City Royals empfingen. Kerley wurde daraufhin am Sonntag festgenommen und von seinem Job entlassen.

Seine Kaution wurde auf zehn Prozent von 100.000 Dollar festgelegt, zudem muss er sich auf ansteckende Krankheiten testen lassen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.