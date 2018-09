MLB - Detroit Tigers: TV-Kommentatoren schlagen sich nach Spiel

Das TV-Kommentatoren-Team der Detroit Tigers, Mario Impemba und Rod Allen, soll einem Medienbericht zufolge nach einem Spiel in der Vorwoche aneinandergeraten sein und sich geschlagen haben. Seit Mittwoch waren sie seither nicht mehr "on Air".

Zuschauer von Fox Sports Detroit, dem Rechteinhaber der Spiele der Tigers, staunten am Mittwoch nicht schlecht: Das Spiel der Tigers bei den Chicago White Sox kommentierten Matt Shepard und Kirk Gibson und nicht etwa Impemba und Allen, die regulären Kommentatoren für das Team. Eine Begründung blieb jedoch aus.

Diese lieferte jedoch ein Bericht von The Athletic. Demnach hatte das langjährige Kommentatoren-Duo eine "physische Auseinandersetzung" nach dem Spiel am Dienstag. Warum genau es dazu kam, ist unklar, obgleich diverse andere Medien von einem Disput über einen Stuhl in der Kommentatoren-Kabine spekulierten.

The Athletic spricht derweil von länger schwelenden Animositäten der beiden, die von den stark unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden herrührten. Die Ersatzcrew um Shepard und Gibson soll erst kurz vor Toresschluss eingeflogen worden sein, während Impemba und Allen auf unterschiedlichen Flügen - zur Sicherheit - nach Detroit zurückgeschickt wurden.

Fox Sports Detroit: "Interne Angelegenheit"

Der General Manager von Fox Sports Detroit, Greg Hammaren, stritt die Gerüchte gegenüber The Ahtletic nicht ab, sagte aber: "Mein einziger Kommentar dazu ist, dass wir uns um eine interne Angelegenheit kümmern und zur jetzigen Zeit keine weiteren Angaben machen werden."

Die Agenten der Kommentatoren sowie die beiden selbst verweigerten Aussagen zum Thema oder waren im Fall der Protagonisten gar nicht zu erreichen. Ein Sprecher des Teams wiederum verwies auf den regionalen Sportsender.

