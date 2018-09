MLB - Los Angeles Angels: Albert Pujols will auch 2019 als First Baseman spielen

Albert Pujols plant in die Saison 2019 als First Baseman zu gehen und "so viele Spiele wie möglich" zu machen, nachdem er sich vor kurzem einer Operation am Knie unterzogen hatte, die seine Saison bereits vorzeitig beendete.

Dass 2-Way-Player Shohei Ohtani infolge einer anstehenden Tommy John Surgery wohl nur als Designated Hitter zur Verfügung stehen würde, spiele dabei keine Rolle: "Ob wir Shohei haben oder nicht, ich bereite mich jedes Jahr darauf vor, First Base zu spielen, denn das ist meine Position", sagte Pujols am Montag gegenüber Reportern. "Ich konnte das 2015 und 2016 nicht, weil ich verletzt war, aber ich bereite mich jedes Jahr darauf vor."

Pujols wird im Januar 39 Jahre alt und steht noch drei Jahre unter Vertrag, sein ausstehendes Gehalt beträgt 87 Millionen Dollar. In dieser Saison spielte Pujols 70 seiner 134 Spiele als First Baseman und damit mehr als doppelt so viele wie in den vorherigen zwei Spielzeiten zusammen.

Ohtani überzeugt seit seiner Rückkehr als DH und schlug im September bereits vier Homeruns, zudem zeigte er deutliche Verbesserungen gegen Linkshänder, mit denen er zu Saisonbeginn noch Probleme hatte. Sollte er sich für die Ellenbogen-Operation entscheiden, könnte er frühestens 2020 wieder pitchen. Schlagen wäre aber wohl kein Problem.

Albert Pujols: Frühzeitige Operation nach Playoff-Aus

Pujols wiederum erklärte, dass er sich zur sofortigen Knie-Operation entschied, da die Angels bereits jetzt keine Chancen mehr auf die Playoffs haben: "Ich hätte locker bis Saisonende spielen können, aber es fühlte sich stetig schlechter an und wir mussten das nun beheben." Durch den frühen Termin werde sein Offseason-Training nicht beeinträchtigt.

Pujols unterzog sich zudem in der Vorwoche einer Prozedur an seinem linken Ellenbogen, um Schmerzen zu lindern. Als nächstes steht noch eine Operation am rechten Ellenbogen an, um Knochenabsplitterungen zu entfernen.

