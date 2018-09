MLB - New York Yankees: Aaron Judge zurück im Lineup bei Sieg über Boston Red Sox

Aaron Judge ist zurück! Der Right Fielder der New York Yankees gab sein Start-Comeback beim 3:2-Sieg über die Boston Red Sox am Dienstag im Yankee Stadium. Ein Hit war ihm jedoch nicht vergönnt.

Wie üblich schlug Judge an Position zwei im Lineup und startete im Right Field. Unterm Strich jedoch musste er sich mit zwei Fly Outs ins Right Field, einem Double Play und einem Strikeout begnügen (0-4). Die Yankees gewannen dennoch, da Neil Walker die Partie im achten Inning mit einem 3-Run-Homerun entschied.

"Ich habe mich gefühlt, als wäre ich nie weggewesen. Alles hat sich gut angefühlt", sagte Judge, der fast acht Wochen ausgefallen war. "Ich hatte das Gefühl, dass meine At-Bats gut waren. Ich habe den Ball gut gesehen."

Manager Aaron Boone wiederum will noch Vorsicht walten lassen mit Judge: "Wir werden genau hinschauen und sehen, wie er sich morgen fühlt. Wir werden sehen, dass wir ihn hier und da mal draußen lassen und schauen nun von Tag zu Tag."

Durch den Sieg und die Niederlage der Oakland Athletics gegen die Los Angeles Angels (7:9) bauten die Yankees ihren Vorsprung in der Wildcard auf 2,5 Spiele aus.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.