MLB Playoff Bild: Brewers rücken an Cubs heran - Rockies überholen Cardinals

Die Houston Astros haben die American League West gewonnen und damit auch die letzte größere Frage der AL im Playoff-Rennen geklärt. In der National League hingegen rücken die Kontrahenten noch näher zusammen.

Die einzige noch ausstehende Entscheidung der AL ist die Frage nach dem Heimrecht im Wildcard Game, dass die New York Yankees und Oakland A's bestreiten werden. Die Yankees haben am Dienstag mit 9:2 in Tampa Bay gewonnen, die A's hingegen in Seattle nach elf Innings 8:10 verloren. Das bedeutet: Die Yankees bauten ihren Vorsprung auf die A's auf 2,5 Spiele aus. Die Magic Number der Yankees fürs Heimrecht ist damit auf 2 geschrumpft.

In der National League hingegen wird es immer spannender. Während die East (Braves) bereits entschieden ist, verkürzten die Verfolger in der Central und West Division den Rückstand zur Spitze jeweils auf ein halbes Spiel.

In der Central unterlagen die Chicago Cubs den Pittsburgh Pirates mit 0:6, während die Milwaukee Brewers die St. Louis Cardinals 12-4 schlugen. Stand jetzt haben die Brewers somit nur noch eine Niederlage mehr auf dem Konto als die Cubs, deren Magic Number bei 5 stehen bleibt.

Im Westen wiederum verloren die Los Angeles Dodgers bei den Arizona Diamondbacks 3:4 per Walk-Off-Homerun und die Colorado Rockies besiegten die Philadelphia Phillies mit 10:3. Die Rockies haben einen Sieg weniger als Los Angeles. Auch hier ist die Magic Number 5.

National League Wildcard: Rockies überholen Cardinals

In Sachen Wildcard ist die Situation ähnlich kritisch. Die Brewers haben weiterhin 3,5 Spiele Vorsprung an der Spitze. Dahinter jedoch kommt es zu einer Verschiebung: Die Rockies haben die Cardinals überholt und haben ein halbes Spiel Vorsprung (eine Niederlage weniger als St. Louis).

Insofern drohen uns weiterhin ein oder mehrere Tiebreaker-Spiele nach Ende der Regular Season! Allerdings sei erwähnt, dass die Magic Number Milwaukees zum "simplen" Erreichen der Playoffs nun bei 2 liegt. Zumindest die Wildcard sollten sie also schaffen, wenn sie nicht doch noch die Cubs einholen.

