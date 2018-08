MLB: Texas Rangers schaffen höchst seltenes Triple-Play gegen Los Angeles Angels

Die Texas Rangers haben am Donnerstag gegen die Los Angeles Angels (8:6 Texas) ein höchst seltenes Triple Play hingelegt. Erst zum dritten Mal überhaupt gelang damit einem Team ein sogenanntes 5-4 Triple Play.

Im vierten Inning des Spiels im Globe Life Park in Arlington/Texas waren die Bases geladen für Angels-Second-Baseman David Fletcher. Dieser schlug einen harten Groundball Richtung Third Base. Third Baseman Jurickson Profar stoppte den Ball per Hechtsprung, kurz nachdem dieser auf den Boden geprallt war. Und dadurch wurde die Sache interessant.

Profar trat dann auf die dritte Base und machte somit den Runner von der zweiten Base, Eric Young Jr., aus. Der an der dritten Base gestartete Taylor Ward wiederum merkte nicht, dass der Ball den Boden berührt hatte und ging zurück Richtung dritter Base, wo er von Profar per Tag ausgemacht wurde.

Anschließend warf Profar zu Rougned Odor an der zweiten Base, der wiederum auf die Base stieg und damit den Läufer von der ersten Base, Kole Calhoun, per Force Play ausmachte. Ein 5-4 Triple Play!

Texas Rangers: Drittes 5-4 Triple Play in Expansion Era

Dieses 5-4 Triple Play war indes erst das dritte in der Expansion Era (seit 1961), wie ESPN Stats & Information vermeldete. Die Chicago White Sox schafften ein solches im September 2006 gegen die Detroit Tigers und die Philadelphia Phillies legten im September 2007 gegen die Cincinnati Reds nach.

Für die Rangers selbst war es das erste Triple Play seit Mai 2009 und das sechste insgesamt in ihrer Franchise-Geschichte. Außerdem war es das erste Mal seit 1912, dass bei einem Triple Play der Schlagmann selbst nicht ausgemacht wurde - Fletcher erreichte die erste Base safe. Damals gelang dies den Brooklyn Dodgers gegen die Cincinnati Reds.

