MLB; St. Louis Cardinals befördern Mike Shildt zum neuen permanenten Manager

Mike Shildt ist der neue permanente Manager der St. Louis Cardinals. Die Organisation gab dem bisherigen Interimsmanager einen neuen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020.

Shildt hatte die Cardinals nach der Entlassung von Mike Matheny übernommen. Zuvor fungierte er als Bench Coach des Teams.

"Warum gerade jetzt? Wir hätten noch warten können, doch wir hatten das Gefühl, dass dies die rechte Zeit sei", sagte President of Baseball Operations John Mozeliak am Dienstag im Busch Stadium. "Wie wir von Anfang an gesagt haben, haben wir diese Zeit genutzt um zu sehen, wie er diesen Job angeht. Und wir haben eben das Gefühl, dass wir keinen besseren Mann für den Job finden könnten. Mike hat gezeigt, dass er der Aufgabe gewachsen ist."

Mozeliak ergänzte: "Es macht einfach Sinn, es jetzt zu tun. Alles läuft gut und die Spieler haben ein gewisses Momentum aufgebaut. Mike Shildt als Manager zu haben ist eine tolle Geschichte. Und ich hoffe, dass das nächste Kapitel noch besser wird."

St. Louis Cardinals: Beste Bilanz der MLB seit Mitte Juli

Die Cardinals liefen Gefahr, zum dritten Mal nacheinander die Playoffs zu verpassen, bis sie sich von Matheny trennten. Seit 15. Juli sind sie nun 27-12, was die beste Bilanz der MLB in dieser Zeitspanne ist. Und nach dem 5:2-Sieg am Dienstag gegen die Pittsburgh Pirates halten sie eine Führung von eineinhalb Spielen vor den Milwaukee Brewers im Rennen um die erste National League Wildcard.

Shild zeigte sich dennoch bescheiden: "Man hat sehr viel am Erfolg der letzten sechs Wochen an mir fest gemacht", sagte Shildt: "Ich erkenne das an, kann es aber nicht akzeptieren. Die Spieler machen die Plays und laufen auf den Bases. Sie sind eine besondere Gruppe und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein."

