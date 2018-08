MLB: Trade - Oakland Athletics holen Closer Fernando Rodney von Minnesota Twins

Die Oakland Athletics haben sich mit den Minnesota Twins auf einen Trade für Reliever Fernando Rodney geeinigt. Im Gegenzug erhält das Team von Max Kepler einen Minor-League-Pitcher.

Die A's verstärken ihren Bullpen erneut. Nachdem sie in den vergangenen Wochen bereits für die Reliever Jeurys Familia von den New York Mets und Shawn Kelley (Washington Nationals) sowie Starter Mike Fiers (Detroit Tigers) getradet hatten, ist nun der Closer der Twins in die Bay Area gewechselt.

Rodney ist 3-2 mit einem 3.09 ERA über 46 Einsätze. Der 41-Jährige kam bislang auf 25 Saves mit 50 Strikeouts über 43 2/3 Innings. Insgesamt hat Rodney 325 Saves in seiner Karriere, Platz 17 auf der All-Time List.

Die A's belegen aktuell mit einer Bilanz von 68-47 den zweiten Wildcard-Spot der American League, 4,5 Spiele hinter den New York Yankees, aber 2,5 Spiele vor den Seattle Mariners.

Die Twins bekommen dafür Rechtshänder Dakota Chalmers, der bislang auf Single-A-Niveau gespielt hatte. Er war ein Drittrundenpick der A's im Draft 2015 und ist 7-7 in vier Minor-League-Spielzeiten mit einem 4.08 ERA.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.