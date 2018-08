Notre Dame Fighting Irish stellen Yankees-inspirierte Trikots vor

Das Footballteam der University of Notre Dame wird im November ein Spiel gegen Syracuse im Yankee Stadium in der Bronx/New York bestreiten. Zu diesem Anlass präsentierten die Fighting Irish nun ein von den Yankees inspiriertes Trikot.

Die berühmte Universität aus Indiana präsentierte die neuen Uniformen am Donnerstag. Sie sind überwiegend dunkelblau, haben jedoch Pinstripes an den Ärmeln und Hosen.

Die Helme sind ebenfalls in dunkelblau gehalten und haben Pinstripes hinter dem Notre-Dame-Logo. Auf der Brust ist zudem der Schriftzug "Notre Dame" in der Schriftart der Yankees zu sehen.

Stattfinden wird das Spiel im Rahmen der Shamrock Series am 17. November und ist eines von zwei College-Football-Spielen in diesem Jahr in der Heimstätte der New York Yankees. Im Dezember steigt wie jedes Jahr der Pinstripe Bowl im Yankee Stadium.

