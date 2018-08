MLB: New York Yankees holen Andrew McCutchen von San Francisco Giants

Die New York Yankees verpflichten Outfielder Andrew McCutchen. Die Bronx Bombers einigten sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf einen Trade mit den San Francisco Giants. Im Austausch gehen zwei Prospects in die Bay Area.

Eines der Talente ist Infielder Abiatal Avelino, während der zweite Name noch nicht bekannt ist. McCutchen war erst in der Offseason via Trade von den Pittsburgh Pirates zu den Giants gewechselt.

McCutchen schlug in dieser Saison .255 mit 15 Homeruns und 55 RBI (13 Stolen Bases) in 130 Spielen für San Francisco. In New York soll er ein Outfield ergänzen, das von zahlreichen Verletzungen geplagt wird. Nicht zuletzt fällt Superstar Aaron Judge mit einer Handgelenksfraktur seit über einem Monat aus.

Zunächst wird McCutchen voraussichtlich wie schon in San Francisco im Right Field spielen und somit Giancarlo Stanton, den Oberschenkelprobleme plagten, entlasten. Dieser dürfte damit weiterhin hauptsächlich als Designated Hitter fungieren.

McCutchen war der MVP der National League 2013 in Diensten der Pirates und war lange Jahre das Gesicht der Franchise. Nun gesellt er sich zum amtierenden MVP der NL, Stanton.

New York Yankees: McCutchen für Playoffs spielberechtigt

McCutchen befindet sich im letzten Jahr eines Sechsjahresvertrags, den er 2012 bei den Pirates unterschrieben hatte. Es wird erwartet, dass die Giants einen Teil des noch ausstehenden Gehaltes von circa drei Millionen Dollar übernehmen werden - ungefähr eine Million davon zahlen indes ohnehin die Pirates.

McCutchen hatte zuvor die Trade Waiver Wire durchlaufen und wurde von keinem Team angefordert. Somit war es möglich, ihn zu jedem Team der Liga zu traden. Da der Transfer noch im August vonstattenging, wäre McCutchen auch in den Playoffs für New York spielberechtigt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.