MLB: Das Knie! New York Yankees setzen CC Sabathia auf Disabled List

Die New York Yankees haben Starting Pitcher CC Sabathia auf die Disabled List gesetzt. Der Linkshänder leidet unter einer Entzündung im rechten Knie. Ein längerer Ausfall wird jedoch nicht erwartet.

Der Move am Montag kam nur einen Tag, nachdem Sabathia sechs 1-Hit-Innings beim 7:2-Sieg über die Texas Rangers gepitcht hatte.

"Sein Knie ist immer die größte Sorge bei CC", sagte Manager Aaron Boone auf einer Pressekonferenz. "Er musste sich gewissermaßen durch den letzten Start kämpfen, so gut er auch damit gepitcht hat. Aber er kam dann zu uns und sagte, dass es ziemlich stark schmerzt."

Die Yankees werden in dieser Woche Rechtshänder Luis Cessa ins MLB-Team beordern, der dann mit ein paar Umstellungen in der Rotation am Mittwoch gegen die Tampa Bay Rays starten soll. Am Dienstag startet J.A. Happ, am Donnerstag Masahiro Tanaka.

New York Yankees: Verpasst CC Sabathia nur einen Start?

"Wir haben entschieden, dass es das Beste ist, Sabathia jetzt auf die DL zu setzen. Vielleicht verpasst er dadurch nur einen Start und wir bekommen es in den Griff", spekulierte Boone. "Das Knie ist nicht sehr stark angeschwollen, was ein gutes Zeichen ist."

Sabathia leidet bereits seit ein paar Jahren an einem degenerativen Zustand im Knie und pitcht seither mit einer Schiene. Am Sonntag war er bei einem Play genau auf das Knie gekracht, hatte danach aber keinerlei Anzeichen von Problemen gezeigt.

