MLB - New York Yankees: Aroldis Chapman vorzeitig raus mit Knieverletzung

Aroldis Chapman klagt erneut über Schmerzen im Knie. Der Closer der New York Yankees musste das Spiel bei den Miami Marlins (2:1 New York nach 12 Innings) im zwölften Inning nach nur wenigen Pitches vorzeitig verlassen.

Nur sechs Pitches brachte Chapman zustande, ehe er einen Walk an Isaac Galloway zum Start des zwölften Innings abgegeben und einen ersten Pitch gegen Rafael Ortega geworfen hatte. Direkt danach signalisierte er dem Bullpen, dass er Probleme habe.

Physiotherapeut Steve Donohue und Manager Aaron Boone kamen zum Mound und nach kurzer Unterredung wurde Chapman ausgewechselt. Für ihn kam Rechtshänder Tommy Kahnle ins Spiel, der die Partie erfolgreich beendete und sich den Save sicherte.

Eine genaue Diagnose steht noch aus, sodass sich Chapman am Mittwoch einer Kernspintomographie unterziehen werde. Nach dem Spiel sagte er, dass er bereits beim Aufwärmen Probleme im linken Knie verspürte, diese aber im Spiel noch schlimmer wurden.

Chapman laboriert bereits seit Monaten an einer Sehnenentzündung in dem Knie, die ihn schon dazu zwang, seine Teilnahme am All-Star Game abzusagen.

New York Yankees: David Robertson hat Schulterprobleme

"Sein Knie hat sich wieder nicht gut angefühlt", sagte Boone über Chapman. "Es war dieselbe Stelle wie zuvor. Also nahm ich ihn direkt aus dem Spiel. Wir werden ihn morgen eingehend untersuchen. Normalerweise ist das nicht wirklich ein Problem für uns, aber wenn er uns zu sich ruft, dann müssen wir ihn natürlich rausnehmen."

Dass der in dieser Saison eher inkonstante Kahnle anschließend ranmusste, begründete Boone damit, dass David Robertson, der auch noch im Bullpen saß, aufgrund einer schmerzenden Schulter nicht verfügbar war.

