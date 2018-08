Ein Schritt zur MLB: New York Mets schicken David Wright zu Triple-A Las Vegas

David Wright ist nur noch einen Schritt von der Rückkehr in die MLB entfernt. Die New York Mets schickten ihn im Rahmen seines Rehab Assignments ins Triple-A-Team nach Las Vegas. Ob er allerdings den finalen Schritt zurück macht, bleibt fraglich.

Über den ganzen Sommer hinweg arbeitete Wright bereits an seinem Comeback nach Operationen am Rücken, Nacken sowie der Schulter. Nachdem er zuletzt für Single-A St. Lucie gespielt hatte, ging es für Wright nun zu den Las Vegas 51s.

Jedoch stellte Assistant General Manager John Ricco am Dienstag fest, dass Wright weder "quantitativ noch qualitativ" genug getan habe, um in die MLB zurückzukehren. "Es ist unrealistisch zu denken, dass wir ihn irgendwann bald aktivieren werden, wenn man sieht, was er zum jetzigen Zeitpunkt gezeigt hat", sagte Ricco.

In zehn Spielen für St. Lucie schlug Wright .188 mit einer .454 OPS. In seinen letzten fünf Spielen jedoch zeigte sich Wright verbessert und schlug immerhin 6-18 mit einem Double und keinem Strikeout.

"Momentan konzentrieren wir uns darauf, wie er die letzten paar Tage in Las Vegas aussieht", sagte Ricco. Die Triple-A-Saison endet bereits am kommenden Montag. "Und dann werden wir weitere Diskussionen darüber haben, wie der Rest des Jahres für Wright aussehen wird."

David Wright? Bald MLB oder weitere Workouts?

Die Optionen nach Ende der Saison in Las Vegas sind ein Callup in die MLB oder eben weitere Workouts in Florida, wo Wright aber zumindest keine Spielpraxis mehr sammeln könnte.

Wright spielte zuletzt im Sommer 2016 in der MLB und plagte sich anschließend mit zahlreichen Verletzungen herum, nachdem bei ihm damals Spinalstenose, eine degenerative Krankheit an der Wirbelsäule, diagnostiziert worden war.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.