MLB - Houston Astros: Jose Altuve schafft ersten Hit in Triple-A

Jose Altuve hat am Sonntag eine Premiere gefeiert. Erstmals in seiner Karriere gelang dem Second Baseman der Houston Astros ein Hit auf Triple-A-Niveau.

Renteria befindet sich derzeit auf der 10-Day Disabled List nach einer Knieverletzung und absolviert dieser Tage ein Rehab Assignment bei Triple-A Fresno. Beim 4:6 der Grizzlies bei den Tacoma Rainiers gelang dem amtierenden MVP der American League ein Single - sein erster Hit auf dem Niveau.

Altuve hatte nie zuvor in Triple-A gespielt, da er im Jahr 2011 direkt von Double-A Corpus Christi in die MLB berufen wurde. Wie MLB.com berichtet, behielt Altuve den Ball und wird von Reporter Brian McTaggart mit den Worten zitiert: "Ich habe nun zwei erste Hits in diesem Jahr geschafft - All-Star und Triple-A. Ich bin wirklich stolz darauf."

Es wird erwartet, dass Altuve am Dienstag zu den Astros zurückkehren und im Spiel bei den Seattle Mariners starten wird. Er hat seit dem 25. Juli nicht mehr gespielt und wurde am 29. Juli auf die DL gesetzt.

Ohne Altuve hatten die Astros zu kämpfen und verloren zwölf ihrer 20 Spiele in Abwesenheit des Second Basemans.

