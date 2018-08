MLB: Toronto Blue Jays kämpfen gegen Windmühlen und warten auf den Superstar

Die Toronto Blue Jays haben mit den Playoffs in dieser Saison nichts mehr zu tun. Der aktuelle Kader hatte Potenzial, das jedoch aus vielerlei Hinsicht nicht abgerufen wurde. Nun bleibt den Kanadiern nur noch eine eher undankbare Rolle bis Jahresende.

SPOX zeigt das Spiel der Toronto Blue Jays bei den New York Yankees am Sonntag (ab 19.05 Uhr) im LIVESTREAM FORE FREE.

Für die Toronto Blue Jays ist die Saison 2018 eine verlorene. Vor Saisonbeginn noch durfte man dieses Team durchaus als interessant umschreiben. Es gab ein paar Spieler, die den Unterschied ausmachen hätten können und selbst Playoff-Nähe wäre bei idealem Saisonverlauf möglich gewesen.

Doch es kam alles anders. Der Star des Teams, Josh Donaldson, ist seit Monaten verletzt und ging schon mit einer ominösen Schulterproblematik in die Saison. Shortstop Troy Tulowitzki liegt schon seit Saisonbeginn mit Problemen an beiden Fersen flach. Und die, die spielfähig sind, liefen zumeist ihrer Topform hinterher.

New York Yankees - Toronto Blue Jays im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Sonntag, 19. August 19.05 Uhr New York Yankees - Toronto Blue Jays SPOX / DAZN

Und so ist die Saison für die Kanadier bereits jetzt essenziell beendet. In der American League East beträgt der Abstand zur Spitze satte 30 Spiele, in der Wildcard sind es immerhin schon 16 1/2.

Die erste Konsequenz daraus: Ein paar Trades zur Non-Waiver Trade Deadline Ende Juli. Unterm Strich wurde man jedoch auch nur punktuell Personal los, darunter Starting Pitcher J.A. Happ (Yankees) und Reliever Roberto Osuna (Astros), den man schon aufgrund seiner Probleme mit häuslicher Gewalt loswerden wollte.

Ansonsten aber hielt man mehr oder minder freiwillig am bestehenden Team fest.

Toronto Blue Jays: 2018 Sinnbild fürs missliche Lage

Überhaupt ist 2018 aber auch Sinnbild für die Situation, in der sich Toronto dieser Tage befindet. Selbst wenn besagte Topspieler fit gewesen wären und man vielleicht noch zur Deadline ein paar Trades zur Stärkung des Kaders getätigt hätte - würde die Lage gravierend anders aussehen?

Gewissermaßen kämpft man in Kanada gegen Windmühlen. Die Windmühlen in diesem Fall sind freilich die Boston Red Sox und New York Yankees. Die Sox sind ohnehin in diesem Jahr unerreicht mit ihrer historischen Pace, während die Yankees in jeder anderen Division im Baseball mit ihrer aktuellen Bilanz Platz 1 innehätten.

Insofern bedarf es schon einer wirklich speziellen Ansammlung von Topspielern, um im Konzert der Großen ernsthaft mitwirken zu können. So wie es eben zuletzt 2015 und 2016 der Fall war, als man einmal die East gewann und einmal via Wildcard in die Playoffs kam - mit Erfolg: in beiden Jahren erreichten die Blue Jays die American League Championship Series.

Ein solches Team erneut auf die Beine zu stellen wird jedoch schwierig. Ein Spieler, der aber sicher dabei helfen kann, ist bereits in den eigenen Reihen: Vladimir Guerrero Jr., seines Zeichens Third Baseman der Buffalo Bisons in der International League (Triple-A).

Toronto Blue Jays: Vladimir Guerrero Jr. muss auf Debüt warten

Der Sohn von Hall-of-Famer Vladimir Guerrero begann das Jahr in Double-A, schlug die Liga kurz und klein und ließ sich anschließend auch von einer Knieverletzung nicht aus der Bahn werfen. Seit er wieder gesund ist, spielt er nun auf Triple-A-Niveau und setzt auch dort seine Wahnsinnssaison fort. Kürzlich schlug er in vier Spielen in Serie jeweils einen Homerun. Über das gesamte Jahr in den Minors schlägt er indes .400 - das hat über eine gesamte Saison seit fast 20 Jahren niemand mehr geschafft.

Die Blue Jays haben somit ein hoffnungsvolles Talent an der Hand. Mehr noch: Wir reden hier über einen regelrechten Superstar. "Ein gewaltiges Offensiv-Talent mit einer Kombination aus Hitting-Fähigkeit, Plate-Disziplin und Power vom Schlage eines Manny Ramirez", umschrieb ihn Baseball America. Jim Callis von MLB Pipeline sagte bereits im Januar dieses Jahres: "Dies ist ein neuer Miguel Cabrera. Dieser Bursche wird sehr, sehr bald ein Superstar sein."

Dennoch hat es den Anschein, dass den Blue Jays nichts ferner liege als Guerrero in den MLB-Kader zu berufen. Mit seinen 19 Jahren könnte er mindestens genauso für Furore sorgen wie derzeit Juan Soto in Washington, Gleyber Torres und Miguel Andujar bei den Yankees oder Atlantas Ronald Acuna Jr., dessen verspätetes MLB-Debüt aber auch schon Aufklärung für die Vorgehensweise Torontos liefert.

Wie bei Acuna zu Jahresbeginn dürfte auch jetzt bei Guerrero die Service Time der springende Punkt sein. Die Blue Jays werden jetzt den Teufel tun und Guerrero noch Service Time in dieser Saison ansammeln lassen. Es ist sogar davon auszugehen, dass er vor Mitte April 2019 keinen Callup bekommen wird. Somit wird der baldige Superstar auch erst frühestens 2026 Free Agent und nicht schon ein Jahr früher.

Freilich wäre die Sachlage eine andere, wären die Blue Jays aktuell noch im Playoff-Rennen, doch so macht es natürlich aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, ihn jetzt in die MLB zu beordern, obgleich er dies absolut verdient hätte.

© getty

Zwei Talente schaffen den Sprung in die MLB

Diese Haltung jedoch greift nicht universell bei Talenten aus dem eigenen Farmsystem. Mit Pitcher Sean Reid-Foley und Catcher Danny Jansen nämlich feierten erst vor wenigen Tagen zwei Eigengewächse ihre MLB-Debüts.

Jansen wurde bislang von der mangelhaften Chance auf regelmäßige Spielzeit zurückgehalten, während Reid-Foley erst in dieser Saison wirklich seine Leistung abruft.

Da Donaldson weiter verletzt ist und sich mittlerweile drei weitere Infielder auf der Disabled List befinden - darunter Neuzugang Brandon Drury und Allrounder Yangervis Solarte - mussten die Jays improvisieren. Guerrero wäre die naheliegende weitere Option gewesen, doch der wurde es aus den genannten Gründen nicht. Und so spielt nun Catcher Russell Martin mal wieder an der Hot Corner, während der Rookie hinter der Platte Eigenwerbung betreiben darf.

MLB Power Ranking - Das Problem: Es ist erst August! © getty 1/31 Während in der National League noch alles offen ist, sind die Lage in der AL deutlich klarer aus. Besonders das derzeitige Top-Team lässt keine Zweifel offen, hat aber ein Problem: Es ist erst August. © getty 2/31 30. Platz KANSAS CITY ROYALS (30. im Juli) - Bilanz: 34-79. Die Royals haben erwartungsgemäß noch ein paar Trades zur Deadline gemacht und ihr Farmsystem etwas verbessert. Doch insgesamt liegt die Organisation weiterhin eher brach. © getty 3/31 29. BALTIMORE ORIOLES (29.) - 34-79. Die O's liegen gleichauf mit den Royals, haben aber aus ihren Deadline-Trades mehr herausgeholt. Sie hatten aber auch mehr zu bieten, gerade was Machado und Britton angeht. © getty 4/31 28. SAN DIEGO PADRES (27.) - 45-70. Laut MLB Pipeline verfügen sie nun über das beste Farmsystem im Baseball. Für die kommenden Jahre sind sie gerüstet, die Gegenwart bleibt jedoch düster. © getty 5/31 27. CHICAGO WHITE SOX (28.) - 41-72. Chicago tat nichts zur Deadline. Dafür wurde aber Third Baseman Matt Davidson zum ersten Spieler seit Babe Ruth mit mind. drei Pitching-Auftritten und 15 Homeruns. Glückwunsch! © getty 6/31 26. MIAMI MARLINS (27.) - 47-68. Miami hielt zur Deadline an seinen wenigen brauchbaren Spielern fest. Dennoch hat das Team die schlechteste Run-Differenz der NL. Doch sie haben Spaß! © getty 7/31 25. NEW YORK METS (25.) 46-65. Was war der Tiefpunkt der Mets-Saison? Das 4:25 in D.C. natürlich! © getty 8/31 24. DETROIT TIGERS (21.) - 47-67. Abgesehen vom Ambiente glänzt derzeit wenig in Detroit. Immerhin haben sie mittlerweile neben Leonys Martin auch Mike Fiers unter die Leute gebracht. © getty 9/31 23. CINCINNATI REDS (24.) - 50-54. Die Reds zeigen weiterhin, dass durchaus mehr drin gewesen wäre in dieser Saison, wäre da nicht der katastrophale Saisonstart gewesen. Der Duvall-Deal machte zudem viel Sinn. © getty 10/31 22. TORONTO BLUE JAYS (23.) - 51-61. Die Blue Jays krebsen weiter vor sich hin, wurden aber Roberto Osuna los. Weitere namhafte Spieler könnten folgen. Zudem spielt Vlad Jr. nun Triple-A! © getty 11/31 21. TEXAS RANGERS (22.) - 50-65. Die Rangers gewannen sieben ihrer letzten zehn Spiele, zudem wie ein prädestinierter Spielverderber für Teams, für die es noch um etwas geht. Der Hamels-Deal dürfte zudem in Zukunft helfen. © getty 12/31 20. MINNESOTA TWINS (19.) - 53-59. Dozier, Escobar und Lynn wurden gewinnbringend verschifft, während der junge Kern bleibt. Dieses Jahr wird sie aber wohl keine Wildcard in die Playoffs bringen. © getty 13/31 19. SAN FRANCISCO GIANTS (17.) - 57-58. Die Giants haben zur Deadline genau nichts gemacht. Entsprechend treten sie auf der Stelle und verlieren allmählich die Spitze im Westen aus den Augen. © getty 14/31 18. TAMPA BAY RAYS (16.) - 57-56. Wirklich mithalten können sie nicht, doch die getätigten Trades verstärken ihre künftige Basis. Zudem bleiben sie konstant im Bereich von .500! © getty 15/31 17. LOS ANGELES ANGELS (15.) - 57-58. Ohtani ist offensiv eine Bereicherung, während er vielleicht sogar auf den Mound zurückkehren könnte. Doch nun ist Trout angeschlagen. Die Playoffs sind in weiter Ferne. Mal wieder. © getty 16/31 16. PITTSBURGH PIRATES (23.) - 58-56. Der Archer-Trade ist gut für die Gegenwart sowie die Zukunft. Die Pirates wollen angreifen, die Frage ist aber, ob die Konkurrenz nicht doch zu stark ist. Aber: Playoffs sind noch in Sichtweite. © getty 17/31 15. ST. LOUIS CARDINALS (14.) 59-55. Die Cardinals haben den schwierigen Start in die zweite Hälfte mit einigen Spielen gegen die Cubs halbwegs positiv überstanden und sind daher noch in Playoff-Nähe. Viel darf aber nicht mehr schiefgehen. © getty 18/31 14. WASHINGTON NATIONALS (13.) - 58-55. Die Bilanz verbessert sich so langsam, doch alles steht und fällt mit Harper. Die Abstände in Wildcard und NL East zur Spitze sind weiter beachtlich. © getty 19/31 13. COLORADO ROCKIES (18.) 60-53. Die Rockies bleiben in Schlagdistanz, ließen zuletzt gegen Teams über .500 aber Federn. Insgesamt spielen sie derzeit 28 Spiele am Stück gegen solche Teams ... © getty 20/31 12. SEATTLE MARINERS (8.) - 65-49. Die einst aufstrebenden Mariners erleben nun wieder eine Schwächephase. In der West verlieren sie langsam an Boden, in der Wildcard sind die A's schon vorbei gezogen. © getty 21/31 112. ARIZONA DIAMONDBACKS (12.) - 63-52. Die Snakes haben sich zur Deadline moderat verstärkt und liegen hauchdünn hinter den Dodgers im Westen. Auch eine Wildcard ist drin. © getty 22/31 10. MILWAUKEE BREWERS (5.) - 65-51. Die Brew Crew lässt weiterhin Konstanz vermissen. Wichtige Siege folgen auf unnötige Pleiten. Die Cubs drohen allmählich davonzuziehen. © getty 23/31 9. OAKLAND ATHLETICS (10.) - 67-47. Aufgepasst, die A's kommen! Sie halten den Fuß auf dem Gas, haben sich nochmal verstärkt und sollten mindestens in Sachen Wildcard ein gewichtiges Wort mitreden, © getty 24/31 8. ATLANTA BRAVES (6.) 61-49. Atlanta wurde zum Großeinkäufer zur Deadline und scheint gerüstet für einen spannenden Schlussspurt. Die Braves sind zurück und gehen aufs Ganze. © getty 25/31 7. PHILADELPHIA PHILLIES (9.) - 64-49. Die Neuzugänge zur Deadline, allen voran Catcher Ramos, dürften dem Team nachhaltig helfen. Allerdings: Philly hat die schlechteste Run-Differenz der Top 3 der NL East. © getty 26/31 6. NEW YORK YANKEES (3.) - 70-42. Das Debakel in Boston beendete essenziell die Hoffnungen auf den Divison-Sieg. Die Wildcard ist aber weiterhin mehr als machbar. Nun geht's darum, in allen Belangen wieder in die Spur zu finden. © getty 27/31 5. LOS ANGELES DODGERS (11.) 63-51. Das Infield allein ist nach der Deadline unglaublich gut besetzt. Die Dodgers führen die NL West wieder an und sollten eine großartige zweite Hälfte spielen. © getty 28/31 4. CHICAGO CUBS (4.) 66-47. Javier Baez spielt auf MVP-Niveau, während Cole Hamels die Rotation nach vorne bringen dürfte. Chicago ist wohl wieder bis zum Ende dabei. © getty 29/31 3. CLEVELAND INDIANS (7.) - 62-49. Die AL Central sollte eine klare Sache werden und dann ist mit dem Bullpen vieles möglich. Zudem spielen gerade Ramirez und Lindor derzeit herausragend. © getty 30/31 2. HOUSTON ASTROS (2.) - 73-42. Die Astros machen weiter ihr Ding und haben nebenbei noch ihren Bullpen sowie mit Martin Maldonado ihre Catcher-Situation verbessert. © getty 31/31 1. BOSTON RED SOX (1.) - 80-34. Ganz oben stehen natürlich weiter die Red Sox, die 80 Siege Anfang August auf dem Konto haben. Einziger Grund zur Sorge: Es ist erst August ...

Und so bringen die Blue Jays diese durchaus verlorene Saison mit einer Mischung aus jungen Wilden, etablierten Underperformern sowie Altlasten über die Bühne. Zu Letzteren zählen unter anderem Tulowitzki und Kendrys Morales, die man vor 2020 respektive 2019 nicht loswird, obwohl ihre Produktion nicht der Rede wert ist. Tulo spielte zudem zuletzt 2016 eine annähernd volle Saison (131 Spiele).

Bis Saisonende bleibt den Blue Jays eigentlich nur noch die Rolle des Spielverderbers. Und dafür bieten sich Toronto noch diverse Möglichkeiten - es geht noch mehrfach gegen die Yankees und Red Sox sowie gegen die Indians, Phillies und Astros. Alles Teams, die - abgesehen von Boston - noch um Playoff-Plätze kämpfen! Die Jays können dann völlig ohne Druck agieren und zeigen, was doch noch in ihnen steckt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.