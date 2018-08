MLB: Detroit Tigers und die Kunst des Loslassens

Die Detroit Tigers gehören zu den zahlreichen Teams der MLB, die sich gerade im Wiederaufbau befinden. Anders als bei vergleichbaren Projekten scheint hier jedoch die Talsohle noch nicht erreicht. SPOX blickt in die Motor City und beleuchtet den Stand des Rebuilds.

Das Spiel der Detroit Tigers bei den New York Yankees am Sonntag zeigt SPOX im LIVESTREAM FOR FREE (ab 19.05 Uhr).

Die Detroit Tigers befinden sich im Niemandsland der Tabelle. Und der einzige Wettbewerb, der für sie in dieser Saison noch von Relevanz ist, ist der um die bestmögliche Draftposition. Wäre die Saison jetzt vorbei, würden sie an sechster Stelle picken - direkt hinter den Marlins. Schlimmstenfalls - oder bestenfalls? - wäre noch Platz drei drin, sollten die Padres, White Sox und Marlins noch gewisse Siegesserien starten.

Derart trist ist dieser Tage die Situation in Detroit, wo von 2006 bis 2016 die sechstbeste Bilanz im Baseball zuhause war. Seither ist jedoch einiges passiert in der Motor City. Und nicht vieles davon war positiv.

New York Yankees - Detroit Tigers im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Sonntag, 2. September 19.05 Uhr New York Yankees - Detroit Tigers SPOX / DAZN

Mitte der Saison 2015, also ein Jahr nach ihrem damals vierten Division-Sieg in Serie, tradeten sie Big-Name-Pitcher David Price und Star-Outfielder Yoenis Cespedes für zahlreiche Talente - darunter Michael Fulmer, Matthew Boyd und Daniel Norris - weg. Von Rebuild war jedoch ausdrücklich keine Rede. Der damalige General Manager Dave Dombrowski umschrieb es vielmehr euphemistisch als "Reboot".

Besagter Boot-Prozess blieb jedoch irgendwo hängen, sodass Detroit die Saison auf Platz 5 der AL Central beendete. Dombrowski wurde noch in der Saison entlassen und durch Al Avila ersetzt, der auch heute noch das Zepter schwingt.

Detroit Tigers: Das trügerische Jahr 2016

2016 schien dann wieder alles mehr oder minder im Lot zu sein, Justin Verlander erholte sich von einer verletzungsbedingt schwachen Saison und Fulmer wurde zum Rookie des Jahres gewählt. Am Ende stand Platz zwei der Division, die Playoffs wurden aber verpasst.

Das Gesamtbild sorgte jedoch für Euphorie, dass die Tigers dazu veranlasste, kräftig aufzurüsten. So kamen mit Justin Upton und Jordan Zimmermann gleich zwei Free Agents, die jeweils im neunstelligen Bereich verdienen, nebst weiterer Zukäufe.

Auf der Payroll standen 2017 wie schon 2016 mehr als 200 Millionen Dollar. Sportlich jedoch kam das Team nicht in Tritt. Vielmehr zogen die Verantwortlichen dieses Mal wirklich die Notbremse und trennten sich abermals von Big Names. Upton ging nach Anaheim und Verlander, neben Miguel Cabrera das Gesicht der Franchise, ging nach Houston - und gewann die World Series.

Platz fünf war abermals das Endergebnis. Die große Frage für 2018 war somit, wohin die Reise gehen würde. Noch tiefer in den Rebuild oder doch alles auf erneuten Angriff?

Die Vernunft siegte und man konzentrierte sich darauf, mit jungen Leuten in eine zunächst mal harte Zukunft aufzubrechen. Überblicken sollte all dies Ron Gardenhire, ein erfahrener Mann, der große Erfolge mit den Minnesota Twins gefeiert hatte und nun eine neue Chance bekam.

Detroit Tigers: "So lange wie möglich festgehalten"

Ende Mai sagte Avila gegenüberThe Athletic: "Wir haben so lange wie möglich an unseren Jungs festgehalten. Und dann musst du an einem gewissen Punkt eine Entscheidung treffen und dies taten wir im letzten Jahr."

Die Frage muss jedoch erlaubt sein, ob diese Entscheidung nicht zu spät getroffen wurde. Hätte es die Uptons und Zimmermanns wirklich gebraucht? Wurde zur rechten Zeit die Reißleine gezogen?

Unzweifelhaft ist, dass es nie leicht ist, sich selbst einzugestehen, dass ein Neuaufbau die beste Option ist, weil der Status Quo einfach keinen Erfolg mehr zulässt. Gerade für ein Team, dass es gewohnt ist, viel Geld ins Personal zu stecken, gleicht ein solcher Schritt fast schon einer Bankrotterklärung und will schon deshalb wohl überlegt sein.

Auf dem Transfermarkt hielt sich Detroit 2018 merklich zurück. Der größte Name war somit Pitcher Francisco Liriano, der aus dem Bullpen der Astros zum Starter der Tigers wurde und nun wieder mit seinem ersten Manager in der MLB - Gardenhire - zusammenkam. Ansonsten beschränkte man sich auf eher unbekannte punktuelle Ergänzungen.

MLB: Großer Leistungseinbruch der Tigers im Sommer

Der eingeschlagene Weg trug jedoch bis Sommer durchaus Früchte. Die Tigers spielten solide und blieben dran an den Cleveland Indians - in einer zugegeben schwachen Division. Doch seither ging dem Team allmählich die Puste aus. Ein schwerer Schlag war freilich die Verletzung samt vorzeitigem Saison-Aus von Miguel Cabrera (Bizeps-Riss) Mitte Juni. Später folgten Trades, die Outfielder Leonys Martin und schließlich Pitcher Mike Fiers verschifften.

Und so bleibt von einem eher schwachen Team nur noch ein brachliegendes Gerüst übrig, jedenfalls was die Offensive angeht.

Das Stamm-Lineup der Detroit Tigers 2018

Batting Order Spieler Schlagarm Position Alter OPS+ 2018 1 Jeimer Candelario Switch-Hitter Third Baseman 24 95 2 Jose Iglesias Rechts Shortstop 28 90 3 Nicholas Castellanos R Right Fielder 26 126 4 Victor Martinez S Designated Hitter 39 73 5 Jim Adduci Links First Baseman 33 95 6 Niko Goodrum S Second Baseman 26 93 7 Mikie Mahtook R Left Fielder 28 69 8 James McCann R Catcher 28 59 9 JaCoby Jones R Center Fielder 26 66

Lediglich Right Fielder Nicholas Castellanos schlägt im gesamten Team über Ligadurchschnitt. Alle anderen enttäuschten teils auf ganzer Linie. Ausnehmen muss man hier freilich Cabrera, der sich nach dem schwachen Vorjahr wieder deutlich produktiver gezeigt hatte - bis zu seiner schweren Verletzung, versteht sich.

Die Pitching Rotation der Tigers 2018

Spieler Wurfarm Alter ERA+ 2018 Michael Fulmer Rechts 25 103 Francisco Liriano Links 34 92 Jordan Zimmermann R 32 102 Matthew Boyd L 27 109

(Anmerkung: Ein fünfter Starter steht verletzungsbedingt aktuell nicht fest.)

Besser sieht es dagegen im Pitching aus. Hier bewegt sich die Rotation tendenziell knapp über Ligaschnitt, während im Bullpen durchaus ein paar Perlen anzutreffen sind, allen voran All-Star Joe Jimenez (106 ERA+) oder Closer Chane Greene (110 ERA+).

Dabei ist zu beachten, dass gerade Fulmer noch Raum für Verbesserung haben sollte. Er kehrte erst kürzlich von einer Verletzung zurück und zeigte zumindest gute Ansätze. Sein Fastball hatte wieder mehr Biss und die Kontrolle über seine Breaking Balls schien verbessert. Zu spät allerdings, um wirkliches Trade-Interesse am Rechtshänder bis Ende August zu erwecken.

Doch mit einer guten Schlussphase könnte Fulmer seinen Wert wieder aufbauen. Er steht noch bis Ende 2022 unter Teamkontrolle und dürfte dann im Winter sehr attraktiv für zahlreiche Interessenten sein, wenn er denn seine Form wiederfindet. Auf der anderen Seite wird Fulmer aber auch sehr schnell teuer werden, denn als Super-Two-Spieler könnte er viermal durch den Arbitration-Prozess gehen.

Ein Fulmer-Trade könnte den Tigers einen exorbitant hohen Preis einbringen, ein Paket aus zahlreichen Prospects, die das Farmsystem bitter nötig hätte. Stand jetzt verfügt Detroit nämlich nur über fünf Top-100-Prospects - alles Pitcher - und da gehört der 2018er Erstrundenpick Casey Mize sogar schon dazu.

Ein weiterer Trade-Chip ist natürlich Castellanos, der 2019 in sein letztes Jahr unter Teamkontrolle geht. Im Winter dürfte für ihn noch ein guter Preis erzielt werden können. Während der Saison dann schon weniger, denn dann würde er essenziell zum Leihspieler werden und für einen solchen gibt man heutzutage nicht mehr allzu viel in Form von Talenten aus.

MLB: The Simpsons - Springfield Nuclear Power Plant Softball Ringers © simpsons 1/18 Die Simpsons hatten in der 3. Staffel die Folge "Der Wunderschläger", in der Mr. Burns eine Industrie-Softball-Liga mit seinen Springfield Nuclear Powerplant Ringers gewinnen wollte. Dazu engagierte er zahlreiche Baseballstars. SPOX blickt zurück. © simpsons 2/18 Mr. Burns schickte also seinen Lakaien Smithers los, um mit viel Geld Amerikas Topspieler zu verpflichten. Erster Ansprechpartner war Jose Canseco, der MVP von 1988. © simpsons 3/18 Die Rolle des Managers übernahm freilich Mr. Burns selbst - wer auch sonst? © simpsons 4/18 Sein Lead-Off-Hitter war Steve Sax, der seinerzeit für die Yankees gespielt hatte. Er war an der zweiten Base positioniert. © simpsons 5/18 Third Base spielte derweil Wade Boggs. Der heutige Hall-of-Famer war für die Red Sox und Yankees aktiv. © simpsons 6/18 Darryl Strawberry durfte im Right Field ran. Im wahren Leben spielte er unter anderem für beide New Yorker Teams. © simpsons 7/18 Cleanup-Hitter und Left Fielder war Jose Canseco, der in seiner Karriere 462 Homeruns schlug. © simpsons 8/18 Die erste Base bemannte Yankees-Legende Don Mattingly, der sich in der Episode jedoch konstanter Kritik von Burns ausgesetzt sah. © simpsons 9/18 Einer der größten Stars der 90er Jahre war Ken Griffey Jr. (r.), der wie in Seattle auch hier Center Field spielte. © simpsons 10/18 Als Catcher wurde Mike Scioscia von den Los Angeles Dodgers geholt. Der heutigen Generation ist er freilich als langjähriger Manager der Los Angeles Angels bekannt und gewann 2002 die World Series. © simpson 11/18 Shortstop spielte ein wahrer Zauberer, der "Wizard of Ozz", Ozzie Smith, von den St. Louis Cardinals. © simpsons 12/18 Und auf dem Mound stand einer der ganz Großen ever - Roger Clemens, damals noch in Diensten der Red Sox. © simpsons 13/18 Wenig überraschend überließ Mr. Burns nichts dem Zufall und setzte auf unlautere Mittel - Doping, Hypnose usw. Kein schöner Anblick, das ... © getty 14/18 Zudem gerieten einige Stars in andere Probleme. Boggs leistete sich etwa eine Bar-Prügelei mit Barney im Moe's. © simpsons 15/18 Der Konkurrenzkampf im Team war so groß, dass Homer schon im Training überfordert war und sein Wunderschläger im Duell mit Clemens drauf ging. © simpsons 16/18 Doch nachdem die Etablierten ausgerechnet im Championship Game unpässlich waren, war Homers Zeit gekommen ... © simpsons 17/18 Mit geladenen Bases trat Homer Simpson an die Platte ... und wurde mit dem ersten Pitch am Kopf getroffen. Die Springfield Nuclear Power Plant Softball Ringers erzielten den entscheidenden Run und gewannen die Meisterschaft! © simpson 18/18 Am Ende stand ein legendäres Mannschaftsfoto mit der Meistertrophäe ... und einem immer noch bewusstlosen Homer. Doch keine Sorge, Homer geht es wieder gut!

MLB Pipeline: Die Top-100-Prospects der Detroit Tigers

Rang Spieler Alter Position Spiellevel 20 Casy Mize 21 Pitcher Single-A Advanced 50 Franklin Perez 20 Pitcher Double-A (7-Day Disabled List) 56 Matt Manning 20 Pitcher Double-A 66 Alex Faedo 22 Pitcher Double-A 91 Beau Burrows 21 Pitcher Double-A

Damit der Rebuild auch nachhaltig Erfolg haben kann, wird es also deutlich mehr Prospects geben müssen. Andernfalls wird es schwierig, die Truppe langfristig auf Top-Niveau zurückzuführen.

Sollte jedoch dieser Umbau auf der Basis guter Nachwuchskräfte funktionieren, dann sind die Kriegskassen prall gefüllt. Abgesehen von Miguel Caberera, der noch bis 2023 unter Vertrag steht und dem noch 184 Millionen Dollar zustehen, und Jordan Zimmermann (74 Mio. bis Ende 2020) steht kein Großverdiener über 2018 hinaus unter Vertrag.

© getty

Detroit Tigers 2018 in der Wartestellung

Die Tigers 2018 befinden sich somit in Wartestellung. Sie wissen, dass nach oben nichts mehr geht. Gleichzeitig wissen sie aber auch, dass nach unten noch was möglich ist. In ihrer Situation wären Niederlagen besser als Siege, schließlich bedeutet eine bessere Draftposition auch mehr Pool-Money für internationale Amateurspieler, was eine ebenso wichtige Quelle für Talente wie eben der Draft selbst ist.

Insofern befindet sich Detroit auch in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite will man natürlich die Spiele gewinnen, so gut es eben geht. Auf der anderen jedoch bringen Niederlagen jetzt langfristig mehr.

Rebuilds sind nie einfach, doch gerade die Phase, in der sich Detroit aktuell befindet, ist besonders zäh für alle Beteiligten. Man weiß sicherlich, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist - gleichzeitig lässt sich noch das Licht am Ende des langen Tunnels nicht sehen.

Noch ist das Ende des Prozesses nicht greifbar. Die nächsten Wochen und Monate könnten aber schon entscheidend sein, wie gut und wie schnell der Neuaufbau der Detroit Tigers abgeschlossen wird. Bis dahin brauchen alle Beteiligten vor allem eines: Geduld.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.