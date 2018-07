MLB: Schock! Washington Nationals setzen Stephen Strasburg erneut auf Disabled List

MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels

Die Washington Nationals haben Stephen Strasburg auf die Disabled List gesetzt. Der Rechtshänder wurde erst kürzlich von selbiger aktiviert. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Strasburg gab am 20. Juli sein Comeback nach zweiwöchiger Verletzungspause aufgrund einer Entzündung in seiner Pitching-Schulter, sah bei der Niederlage gegen die Atlanta Braves aber keineswegs gut aus. Strasburg gab in 4 2/3 Innings sechs Earned Runs ab.

Warum Strasburg erneut auf der DL gelandet ist, ist noch unklar. Erste Spekulationen deuten aber auf erneute Probleme an der Schulter hin. Sein nächster Start wäre am Donnerstag in Miami gewesen, anstelle seiner wird nun voraussichtlich Tommy Milone starten.

Strasburg wurde bereits diverse Male von Verletzungen zurückgeworfen. Im Jahr 2010 hatte er bereits eine Tommy John Surgery, mit der er nahezu die komplette Saison 2011 verpasste.

Strasburg befindet sich im zweiten Jahr eines Siebenjahresvertrags über 175 Millionen Dollar und verdient in dieser Saison 15 Millionen, 2019 sogar 35 Millionen Dollar.

