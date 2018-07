MLB: Schock für New York Yankees! Aaron Judge bricht sich Handgelenk

MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays

Schock für die New York Yankees: Superstar Aaron Judge hat sich eine Fraktur im rechten Handgelenk zugezogen und wird wochenlang ausfallen.

Judge wurde im ersten Inning des Heimspiels gegen die Kansas City Royals (7:2 New York) am Donnerstag von einem Pitch von Jakob Junis am rechten Handgelenk getroffen. Nachdem Röntgenaufnahmen im Yankee Stadium nicht eindeutig waren, schickte ihn das Team umgehend ins Krankenhaus.

Eine Kernspin- sowie eine Computertomographie ergaben dann einen Sprengungsbruch. Die Ärzte rieten zwar von einer Operation ab, doch die Yankees verkündeten, dass der Right Fielder frühestens in drei Wochen wieder in einer Spielsituation schwingen könne.

Judge blieb zunächst noch im Spiel als Designated Hitter und schaffte ein Infield-Single im dritten Inning, ehe er dann doch ausgewechselt wurde.

Im selben Spiel musste derweil auch Starter Sonny Gray (5 IP, 3 H, 2 BB, 5 SO) vorzeitig raus. Er wurde von einem Comebacker von Alex Gordon im fünften Inning getroffen, als er versuchte, den Ball mit bloßer Hand zu stoppen. Er verletzte sich dabei am Daumen, beendete aber noch das Inning. Laut Manager Aaron Boone, wird er seinen nächsten Start jedoch planmäßig absolvieren können.

