MLB: Rekord! New York Yankees schlagen meiste Homeruns vorm All-Star-Break

MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

American League MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles

Beim 9:0-Sieg über die Baltimore Orioles in Camden Yards stellten die New York Yankees einen neuen Rekord auf. Sie übertrafen die Seattle Mariners von 1999 für die meisten Homeruns vor dem All-Star-Break.

Insgesamt schlugen die Yankees drei Homeruns beim Spiel am Mittwoch in Baltimore. Der erste, ein Grand Slam von First Baseman Greg Bird im dritten Inning, markierte bereits eine neue Bestmarke, denn es war der 152. der Saison für die Bronx Bombers.

Anschließend legten Rookie-Infielder Tyler Wade mit seinem ersten MLB-Homerun sowie Catcher Austin Romine noch zwei weitere Homeruns nach.

Bei 154 muss die Prä-All-Star-Break-Rekordmarke aber nicht stehen bleiben, denn bis zum All-Star Game in Washington/D.C. werden die Yankees noch vier weitere Spiele bestreiten und können somit ihren Rekord noch ausbauen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.