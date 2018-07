MLB: New York Yankees setzen Gary Sanchez erneut auf Disabled List

MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians

Die New York Yankees haben Catcher Gary Sanchez erneut auf die Disabled List gesetzt. Ein Tag, nachdem er für seine fehlende Intensität beim letzten Play des Spiels am Montag bei den Tampa Bay Rays kritisiert worden war, wurde eine erneute Leistenverletzung festgestellt.

Eine Kernspintomographie am Dienstag ergab eine Zerrung der rechten Leistengegend. Es handele sich dabei um eine Verschlimmerung derselben Verletzung, die ihn bereits im Juni auf die DL geschickt hatte. "Es wird mindestens ein paar Wochen dauern", gab Manager Aaron Boone gegenüber Reportern zu verstehen.

"Ich bin es gewöhnt, in einem bestimmten Teil deines Körpers verspannt zu sein", sagte Sanchez am Dienstag: "Das ist nichts Neues. Du hast hier und da ein paar Schmerzen und beißt eben auf die Zähne. Du spielst weiter und irgendwann gehen sie weg. Ich habe den Physios nach dem Spiel am Montag gesagt, dass ich ein wenig verspannt bin und als ich die Physios dann heute Morgen aufgesucht habe, haben wir die Kernspintomographie gemacht."

Wie schon beim letzten DL-Aufenthalt von Sanchez wird erneut Kyle Higashioka den offenen Kaderplatz besetzen und als Backup für Austin Romine fungieren.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.