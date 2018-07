MLB - New York Yankees: Manager Boone - Red Sox? "Sehe, dass sie täglich gewinnen"

MLB Live Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA -

World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

American League MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox

Die Boston Red Sox befinden sich derzeit in herausragender Form und eilen von Sieg zu Sieg. Dem Manager des ärgsten Verfolgers New York Yankees, Aaron Boone, ist dieser Sachverhalt nicht entgangen.

Reporter hatten Boone vor dem Gastspiel der Yankees am Sonntag bei den Cleveland Indians gefragt, ob er die Ergebnisse der Red Sox im Auge behielte. Seine Antwort: "Ich sehe, dass sie jeden Tag gewinnen." Ein Satz, der für Gelächter sorgte.

Boone betonte jedoch auch, dass sein Fokus woanders liege: "Ich mache mir darüber nicht allzu viele Gedanken. Zum jetzigen Zeitpunkt belächle ich das einfach nur."

Nachdem die Red Sox bei ihrem letzten Gastauftritt in der Bronx zwei von drei Spielen verloren, gelangen ihnen elf Siege in zwölf Spielen, darunter zehn Erfolge in Serie. Somit führt Boston die American League East mit dreieinhalb Spielen vor den Yankees an.

"Unterm Strich haben wir es nicht in der Hand. Und es ist Juli", sagte Boone weiter. "Es liegt also noch ein weiter Weg vor uns." Boone stellte aber auch klar: "Wir sind superkonzentriert auf uns. Und wenn wir am Ende unsere Hausaufgaben machen und unsere beste Leistung bringen, dann werden wir uns in eine gute Position gebracht haben."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.