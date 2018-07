MLB - New York Mets: Saison-Aus? Tim Tebow bricht sich Hand

MLB Live White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians

Tim Tebow hat sich das Hakenbein in der rechten Hand gebrochen und muss operiert werden. Damit wird der Outfielder im Minor-League-System der New York Mets voraussichtlich den Rest der Saison ausfallen.

Tebows Operation ist für den Dienstag terminiert. Anschließend wird er sechs bis acht Wochen ausfallen, womit "seine Saison effektiv vorbei" sein wird, wie John Ricco, der Assistant General Manager der Mets, am Montag erklärte.

Tebow zog sich die Verletzung im Spiel seiner Binghamton Rumble Ponies am Freitag gegen Trenton Thunder, dem Double-A-Team der New York Yankees, zu. Er wurde daraufhin am Samstag auf die Disabled List gesetzt.

Tebow schlug in diesem Jahr .273 mit sechs Homeruns und 36 RBI und spielte auch im Eastern League All-Star Game. Ricco nannte Tebows Saison "positiv".

Tebow führte sein Team allerdings auch mit 103 Strikeouts in nur 83 Spielen an. "Ich sehe seine Saison ausschließlich als positiv an. Er hat großartige Schritte nach vorn gemacht", sagte Ricco weiter.

