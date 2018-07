MLB - Los Angeles Angels: Tommy John Surgery - Saison-Aus für Garrett Richards

MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Garrett Richards hat sich zu einer Tommy John Surgery entschieden. Damit wird der Rechtshänder der Los Angeles Angels für den Rest der Saison ausfallen.

Richards wurde mit einem Schaden am Seitenband seines Ellenbogens diagnostiziert. Er hatte dann zwei Optionen: die Rekonstruktion des Bandes oder eine konservative Behandlung. Der Starter entschied sich für ersteres.

Für Richards ist es nun schon die dritte Saison in Folge, in der er an einer Armverletzung leidet. In den vergangenen zwei Jahren startete er daher jeweils nur sechs Spiele. 2016 hatte er schon einmal eine Verletzung am Seitenband, entschied sich damals jedoch gegen eine Operation. Im Vorjahr laborierte er schließlich an einer Nervenirritation im Bizeps.

In dieser Saison absolvierte Richards 16 Starts (3.66 ERA) und kam gerade erst nach einer Oberschenkelverletzung von der Disabled List zurück. Seinen letzten Start gegen die Seattle Mariners am Dienstag verließ er schließlich nach 2 2/3 Innings inmitten eines At-Bats gegen Nelson Cruz mit Problemen am Ellenbogen.

Richards wird am Ende der Saison Free Agent, doch nach der Tommy John Surgery ist es fraglich, ob er vor 2020 wieder pitchen kann.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.