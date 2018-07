MLB Homerun Derby 2018: Teilnehmerfeld verkündet, Bryce Harper führt Debütanten an

MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

American League MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles

Nach langen Spekulationen stehen die Teilnehmer am MLB Homerun Derby 2018 nun fest. Angeführt wird das achtköpfige Feld wie erwartet von Bryce Harper vom Gastgeber Washington Nationals.

Das Besondere am diesjährigen Teilnehmerfeld ist, dass alle außer Harper Debütanten beim Derby sein werden. Harper selbst trat bereits 2013 beim Derby im CitiField in New York an.

Unter den Teilnehmern sind mit Max Muncy und Rhys Hoskins sogar zwei, die gar nicht ins All-Star Game berufen wurden.

MLB Homerun Derby 2018: Das komplette Teilnehmerfeld

Seed Spieler Team Homeruns 2018 1 Jesus Aguilar Milwaukee Brewers 23 2 Bryce Harper Washington Nationals 22 3 Max Muncy Los Angeles Dodgers 21 4 Alex Bregman Houston Astros 19 5 Kyle Schwarber Chicago Cubs 17 6 Javier Baez Chicago Cubs 17 7 Freddie Freeman Atlanta Braves 16 8 Rhys Hoskins Philadelphia Phillies 14

Wie üblich bestimmt eine Setzliste den Turnierbaum. Bestimmt wurde die Liste durch die Anzahl der Homeruns in dieser Saison mit Mittwoch als Stichtag. Bei gleicher Anzahl von Homeruns wurde als Tiebreaker die Homerunzahl des Spielers in der MLB seit 15. Juni herangezogen.

Die Ansetzungen der ersten Runde

Linke Seite

#1 Jesus Aguilar vs. #8 Rhys Hoskins

#4 Alex Bregman vs. # Kyle Schwarber

Rechte Seite

#2 Bryce Harper vs. #7 Freddie Freeman

#3 Max Muncy vs. #6 Javier Baez

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.