Cleveland Indians traden All-Star Brad Hand und Adam Cimber - Padres bekommen Mejia

MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays

Die Cleveland Indians haben ihren Bullpen verstärkt und All-Star Brad Hand sowie Adam Cimber von den San Diego Padres geholt. Im Gegenzug verlässt Top-Prospect Francisco Mejia die North Coast und schließt sich den Padres an.

Die Indians reagierten mit dem Trade auf ihre Schwächen im Bullpen, der mit 5.28 ERA einer der schwächsten der ganzen Liga ist. Hand kam in dieser Saison bei den Padres auf 41 Einsätze und 24 Saves. Seitdem er im Mai zum Reliever des Monats gewählt wurde, zeigte seine Formkurve allerdings nach unten.

Dennoch war er der einzige Vertreter der Padres beim All-Star Game, wo er keinen seiner drei gegnerischen Schlagmänner auf Base ließ. Erst im Januar hatte Hand für drei weitere Jahre bei den Padres unterschrieben, nachdem er in seinen zwei Jahren in San Diego mit einer Strikeout-Quote von 32,5 Prozent zu einem der Top-Relievers der Liga aufgestiegen war.

San Diego Padres mit Top-Prospects gespickt

Neben Hand schließt sich auch Rechtshänder Cimber den Indians an. Der 27-Jahre alte Relief Pitcher kam in dieser Saison zu seinem Debüt in der MLB und überzeugte besonders gegen rechtshändige Schlagmänner.

Im Tauschgeschäft erhalten die Padres das vielversprechende Nachwuchstalent Francisco Mejia. Der 22 Jahre alte Catcher kam in zwei Jahren zwölf Mal in der Major League zum Einsatz und vergrößert den Pool an Talenten in San Diego. Nach Angaben von MLB Pipeline haben die Padres mit Mejia nun 10 der 100 Top-Nachwuchsspieler der MLB in ihren Reihen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.