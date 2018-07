MLB: Playoff-Rennen und Trade Deadline - Durch den wilden Westen in den heißen Herbst

MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays

Das All-Star Game ist vorbei, die zweite Saisonhälfte steht vor der Tür. Zeit einen Blick auf die Lage der Liga zu werfen. Wie steht es in den Divisions, wer hat noch Hoffnungen auf die Wildcards und was passiert bis zur Trade Deadline? SPOX liefert mögliche Antworten.

MLB: Die Playoff-Rennen im Überblick

American League East

In der American League East herrschen recht klare Verhältnisse, denn sowohl die Red Sox als auch die Yankees sind auf bestem Wege in die Playoffs. Glaubt man FanGraphs, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass beide in die Playoffs kommen, bei schlanken 100 Prozent!

In welcher Reihenfolge das dann passiert, also wer die Division gewinnt und wer folglich ins ungeliebte Wildcard Game muss, ist dagegen noch ziemlich offen. Die Red Sox führen nach einer unglaublich konstanten ersten Saisonhälfte mit 4 ½ Spielen vorm Erzrivalen, der aber noch ein paar Nachholspiele auf dem Zettel hat.

Insgesamt können wir uns auf einen atemberaubenden Schlussspurt gefasst machen, zumal beide Teams noch zehn Mal gegeneinander spielen (die Begegnung am 4. August zeigt SPOX im LIVESTREAM FOR FREE). Bei den Yankees kommen in Kürze die Leistungsträger Gary Sanchez und Gleyber Torres zurück, bei den Red Sox wiederum bangen sie um die Pitcher Drew Pomeranz, Eduardo Rodriguez und Steven Wright. Zudem planen beide, sich noch auf dem Trademarkt zu verstärken.

Team Siege Niederlagen Siegquote Games behind Playoff-Wahrscheinlichkeit (in Prozent) Red Sox 68 30 .694 - 100 Yankees 62 33 .653 4,5 100 Rays 49 47 .510 18 1,3 Blue Jays 43 52 .453 23,5 0,4 Orioles 28 69 .289 39,5 0

American League Central

Eigentlich schien in der Central-Division der AL bereits die Messe gelesen zu sein, doch dann passierte etwas Überraschendes auf dem Weg zum All-Star Break: Die Indians fingen an zu schwächeln und die Twins plötzlich Feuer. Bis zum Break gewannen Max Kepler und Co. acht ihrer letzten zehn Spiele und verkürzten den Abstand zu Cleveland auf "nur" noch 7 ½ Spiele.

Das ist immer noch eine Menge Holz, aber die Twins zeigten bereits im Vorjahr, dass man sie nicht verfrüht abschreiben sollte. Damals starteten sie eine furiose Aufholjagd in der zweiten Hälfte und ergatterten sensationell noch eine Wildcard - trotz Ansätzen eines Firesales wohlgemerkt.

Man sollte allerdings nicht vergessen, dass die Indians in Kürze ihren "Fixer", Top-Reliever Andrew Miller, zurückerwarten. Sein Ausfall hatte maßgeblichen Anteil an den Problemen der Indians, die gerade im Bullpen derzeit gewaltig schwächeln. Millers Rückkehr dürfte dann eine enorme Verstärkung sein.

Team Siege Niederlagen Siegquote Games behind Playoff-Wahrscheinlichkeit (in Prozent) Indians 52 43 .547 0 98,5 Twins 44 50 .468 7,5 2,4 Tigers 41 57 .418 12,5 0 White Sox 33 62 .347 19 0 Royals 27 68 .284 25 0

American League West

Im Westen nichts Neues: Die Houston Astros eilen allmählich der Konkurrenz davon. Stand jetzt sind es fünf Spiele auf die Mariners, doch tendenziell wird der Vorsprung sich eher noch vergrößern, zu gut erscheinen die Champions im Vergleich zur direkten Konkurrenz.

Bemerkenswert ist allerdings, dass die West die einzige Division in der American League ist, die vier Teams mit positiven Bilanzen stellt. Ein Sachverhalt, von dem sich gerade die Angels mit ihren 14 Spielen Rückstand nicht viel kaufen können.

Team Siege Niederlagen Siegquote Games behind Playoff-Wahrscheinlichkeit (in Prozent) Astros 64 35 .646 - 100 Mariners 58 39 .598 5 65,7 Athletics 55 42 .567 8 29 Angels 49 48 .505 14 2,8 Rangers 41 56 .423 22 0

American League Wildcard

Wie bereits erwähnt, wird an den Yankees wohl kein Weg vorbeiführen, zu komfortabel liegen sie schon vorne. Dahinter jedoch ist vieles möglich. Die Mariners belegen aktuell die zweite Wildcard, doch sitzen ihnen vor allem die A's im Nacken. Die Rays und Angels sind theoretisch auch noch da, aber das Hauptaugenmerk sollte schon auf Oakland liegen, schließlich spielen sie noch zehn Mal gegen die M's, können also am ehesten aktiv ins Rennen eingreifen.

Die Rays sind insofern bemerkenswert, als dass sie sich in der Nähe zur Wildcard halten, obwohl ihre Offense sie sehr häufig im Stich lässt. Bei den Angels wiederum heißt der Grund zur Hoffnung Shohei Ohtani, der allerdings wohl nur noch als Hitter eingreifen wird. Problematisch ist dagegen die Tatsache, dass etliche gute Starting Pitcher verletzt sind und nicht mehr zurückkommen werden.

