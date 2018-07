MLB: Fünf Fragen zur Verletzung von Aaron Judge - Schocker in der Bronx

MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays

Die New York Yankees mussten am Donnerstag eine Schreckensnachricht verkraften: Superstar Aaron Judge zog sich eine Fraktur am rechten Handgelenk zu und fällt nun wochenlang aus. SPOX beleuchtet die Situation in der Bronx und beantwortet die wichtigsten Fragen.

New York Yankees: Was ist Aaron Judge passiert?

Aaron Judge hat sich beim Heimspiel der Yankees gegen die Kansas City Royals am Donnerstag eine Sprengungsfraktur im rechten Handgelenk zugezogen. Er wurde von einem Fastball von Royals-Pitcher Jakob Junis getroffen und musste schließlich nach einem weiteren At-Bat (Infield-Single) ausgewechselt werden.

Nachdem Röntgenaufnahmen kein klares Bild ergaben, wurde Judge umgehend ins Krankenhaus gebracht, um sich einer Computer- sowie einer Kernspintomographie zu unterziehen. Das Ergebnis ist besagte Fraktur.

Die erste Prognose ist, dass Judge, der nicht operiert werden muss, drei Wochen lang keinen Schläger schwingen kann. Genau genommen sagten die Yankees, dass Judge frühestens in drei Wochen einen Schläger wieder in "einer Spielsituation" wird schwingen können. Das heißt, er wird vermutlich schon vorher leichte Übungen wie das Schlagen von einem Tee machen können.

Ferner darf er sich anderweitig fit halten. Wann er jedoch wieder ins Spielgeschehen eingreifen wird, ist unklar. Anzunehmen ist, dass Judge, sobald er grünes Licht von den Ärzten erhält, zunächst mal ein Rehab Assignment in den Minor Leagues absolvieren wird, ehe er wieder die Pinstripes überstreift.

