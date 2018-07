MLB: Baltimore Orioles traden Manny Machado zu Los Angeles Dodgers

MLB Live All-Star Game: National League -

Das All-Star Game war wohl in der Tat das letzte Spiel von Manny Machado im Trikot der Baltimore Orioles. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird er noch vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der MLB zu den Los Angeles Dodgers getradet.

Rundum das All-Star Game in Washington/D.C. brodelte die Gerüchteküche um den Shortstop zunehmend. Zunächst wurde der Favoritenkreis interessierter Teams reduziert, doch nun kristallisierten sich die Dodgers als Gewinner heraus. Ken Rosenthal von FOX berichtete noch während des Midsummer Classics, dass der Deal in der Tat zustande komme.

Machado, der in dieser Saison .315 mit 24 Homeruns und 65 RBI für eine 164 OPS+ schlägt, ersetzt damit den seit Monaten verletzten Corey Seager. Die Dodgers, die gerade erst wieder so richtig zu ihrer Form fanden und die Führung in der National League West erobert haben, sollten damit ihre Favoritenrolle weiter gefestigt haben.

Die Orioles wiederum erhalten ein Paket von Talenten, das von Outfielder Yusniel Diaz, dem viertbesten Prospect der Dodgers-Organisation, angeführt wird. Diaz machte nicht zuletzt am Sonntag auf sich aufmerksam, als er im All-Star Futures Game zwei Homeruns fürs World-Team geschlagen hat.

Machados Vertrag läuft noch bis Saisonende, anschließend wird er erstmals in seiner Karriere Free Agent und gilt als einer der größten Namen auf dem kommenden Markt.

Geben Los Angeles Dodgers noch einen Spieler ab?

Es wird zudem spekuliert, dass die Dodgers noch einen Veteranen wie Logan Forsythe abgeben könnten, um die Luxussteuer-Grenze in dieser Saison zu unterbieten, da sie der Rest von Machados 2018er Gehalt (16 Millionen Dollar insgesamt) vermutlich über die Schwelle bringen wird. Ein solcher Move müsste jedoch in einem weiteren Trade erfolgen, da die O's nicht bereit scheinen, einen MLB-Spieler für Machado zurückzunehmen.

Es wird erwartet, dass der Deal im Laufe der nächsten 48 Stunden, aber in jedem Fall vor Freitag offiziell gemacht werden wird.

