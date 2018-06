MLB: Zach Britton vor Rückkehr zu den Baltimore Orioles

MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds

Reliever Zach Britton steht vor der Rückkehr zu den Baltimore Orioles. Der Linkshänder warf am Donnerstag ein starkes Inning für Triple-A Norfolk und könnte am kommenden Mittwoch in den MLB-Kader der O's zurückkehren.

Britton hatte sich beim individuellen Training im letzten Dezember die Achillessehne im rechten Fuß gerissen und musste sich anschließend einer Operation unterziehen.

In seinem Rehab Assignment in den Minor Leagues pitchte er bis jetzt 4 1/3 Innings und gab nur zwei Hits (5 SO) ab.

Der weitere Plan sieht vor, dass Britton nochmal am Sonntag und dann Montag pitcht, ehe es zurück zu den Orioles geht. Dort würde er dann entweder am Mittwoch gegen die Boston Red Sox oder am Freitag gegen die Miami Marlins in den Kader zurückkehren.

"Man sieht, dass er mit den Hufen scharrt", sagte Orioles-Manager Buck Showalter gegenüber Reportern: "Er hatte jetzt viel Zeit an sich zu arbeiten. Er probiert nicht zu viel aus. Er wirft die richtige Menge an Breaking Balls. Und ich denke, er weiß, was auf ihn zukommt."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.