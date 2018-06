MLB: Washington Nationals verpflichten Kelvin Herrera per Trade von Kansas City Royals

MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees

Die Washington Nationals haben sich mit den Kansas City Royals auf einen Trade für Relief Pitcher Kelvin Herrera geeinigt. Im Gegenzug gehen drei Prospects nach Missouri.

"Er ist richtig gut. Er ist auch in diesem Jahr richtig gut, also bin ich aufgeregt, ihn zu haben", kommentierte Nationals-Manager Davey Martinez den Neuzugang. "Er wird gut reinpassen. Er hat als Closer gearbeitet und er kam im achten Inning rein. Aus meiner Sicht haben wir schon einen All-Star-Closer, also verlangen wir von Herrera, dass er ein paar andere Rollen einnimmt."

Der schon vorhandene Closer ist Sean Doolittle, der die Ankunft von Herrera als "großartig" bezeichnete. Doolittle hat einen 1.47 ERA mit 43 Strikeouts über 30 2/3 Innings. Herrera wiederum kommt auf einen 1.05 ERA mit 22 Strikeouts über 25 2/3 Innings.

Die Royals wiederum bekommen Outfielder Blake Perkins, Third Baseman Kelvin Gutierrez und Pitcher Yohanse Morel. Gutierrez spielt aktuell auf Double-A-Niveau und war das zehntbeste Prospect der Nats aus Sicht von MLB Pipeline. Perkins spielt in Single-A, ebenso der erst 17-jährige Morel.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.