MLB - Toronto Blue Jays: Top-Prospect Vladimir Guerrero Jr. am Knie verletzt

MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds

Die Toronto Blue Jays sorgen sich um Top-Prospects Vladimir Guerrero Jr., der nun auf die 7-Day Disabled in Double-A gesetzt wurde. Der Third Baseman hatte sich am Mittwoch am linken Knie verletzt und wird weiter untersucht.

Im Spiel seiner New Hampshire Fisher Cats gegen die Akron RubberDucks musste Guerrero im vierten Inning gegen einen Pinch-Runner ausgewechselt werden. Der Sohn von Hall-of-Famer Vladimir Guerrero humpelte vom Feld, nachdem er per Sprint ein Infield-Single erzielt hatte.

Eine genaue Diagnose über die Schwere der Verletzung ist noch nicht bekannt. Guerrero gilt jedoch als Top-Prospect im Farmsystem der Blue Jays und stand übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einer Beförderung ins Triple-A-Team der Franchise.

In 53 Spielen für die Fisher Cats kam Guerrero auf eine Slashline von .407/.457/.667 mit elf Homeruns und 53 RBI.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.