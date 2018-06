MLB: Tampa Bay Rays schicken Yankees Rechnung für Schlag gegen Lautsprecher

MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

Beim 6:5-Sieg der Tampa Bay Rays über die New York Yankees am Sonntag sorgte ein gegen einen Lautsprecher geschlagener Ball für Aufsehen. Nun stellen die Rays den Yankees diesen Lautsprecher in Rechnung.

Tropicana Field ist einer der ungewöhnlichsten Ballparks überhaupt in der MLB. Das Dach hat im Grunde die gleiche Farbe wie ein Baseball, was das Verfolgen von Fly Balls erschwert. Zudem gib es unter dem Dach diverse Laufstege und eben auch Lautsprecherboxen, die oberhalb des Spielfelds im Fair Territory angebracht sind.

Trifft man einen solchen, ist der Ball im Spiel und kann demzufolge auch aus der Luft wie ein normaler Fly Ball gefangen werden. So geschehen am Sonntag, als Clint Frazier für die Yankees im neunten Inning einen Fly Ball Richtung Left Field schlug, der laut Statcast 335 Fuß geflogen wäre und damit einen Homerun zur Folge gehabt hätte. Doch der Ball traf den Lautsprecher und fiel in den Handschuh von Rays-Shortstop Adeiny Hechavarria für ein simples Fly Out.

Der Frust der Yankees darüber saß tief, doch die Social-Media-Abteilung der Rays hatte damit ihren Spaß. Am Montag sendete sie den Yankees daher via Twitter eine Rechnung für einen neuen Lautsprecher. Einen Preis verschwiegen die Rays allerdings.

