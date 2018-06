MLB: Shohei Ohtani von den Los Angeles Angels fällt mit Ellenbogenverletzung aus

MLB Live White Sox @ Red Sox MLB Live Yankees @ Mets MLB Live Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets

Die Los Angeles Angels haben Superstar Shohei Ohtani auf die Disabled List gesetzt. Der Japaner verletzte sich am rechten Ellenbogen, wie das Team am Freitagabend bekanntgab.

Ohtani wurde am Mittwoch gegen die Kansas City Royals nach dem vierten Inning vom Feld genommen. Zunächst wurde eine Blase am rechten Mittelfinger vermutet, die den 23-Jährigen wohl lediglich für das Spiel am Mittwoch in Seattle außer Gefecht gesetzt hätte.

Nun ergab die Untersuchung jedoch eine Zerrung des Außenbands am rechten Ellenbogengelenk. Die Angels gehen von einem Ausfall von mindestens drei Wochen aus.

"Als er vom Feld ging, wurde seine Blase gehandelt. Als dann das Adrenalin im Körper zurückging, meinte er, dass sein Ellenbogen etwas schmerze", sagte Angels GM Billy Eppler.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.