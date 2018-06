MLB: P.J. Conlon reagiert auf zwei Wechsel innerhalb weniger Tage mit Humor auf Twitter

MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds

P.J. Conlon hat eine turbulente Woche hinter sich. Erst wurde er von den New York Mets entlassen, dann landete er bei den Los Angeles Dodgers, die ihn nach zwei Tagen wieder abgaben - an die Mets. Der Pitcher reagierte darauf mit zwei Tweets, die sehr ähnlich aussahen.

Conlon schrieb früher in der Saison Geschichte als erster Ire, der es seit 1945 in die Big Leagues geschafft hatte. Nach zwei Starts jedoch wurde Conlon von den Mets "designated for Assignment" und die Dodgers holten sich den Linkshänder von der Waiver Wire.

Das war am 2. Juni und Conlon reagierte darauf mit Freude auf Twitter.

Nur wenige Tage später jedoch setzten ihn auch die Dodgers auf die Waiver-Liste, woraufhin ihn die Mets zurückholten. Er war also zurück bei seinem ersten Team und sah sich gezwungen, erneut einen Tweet zu verfassen.

Er machte sich jedoch nicht allzu viel Arbeit und nahm kurzerhand einen Screenshot, in dem er ein paar Schlüsselwörter durchstrich und gegen die nun gültigen Begriffe tauschte.

Ein origineller Weg, um solch einschneidende Transaktionen in so kurzer Zeit mit Humor aufzugreifen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.