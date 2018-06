MLB - Philadelphia Phillies: J.P. Crawford bricht sich die Hand

MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays

J.P. Crawford hat sich die linke Hand gebrochen und wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen. Der Rookie-Infielder der Philadelphia Phillies wurde am Dienstag von einem Pitch getroffen.

Im vierten Inning der 6:7-Heimniederlage gegen die St. Louis Cardinals kassierte Crawford einen Hit-by-Pitch von Cards-Starter Luke Weaver. Direkt danach untersuchten ihn Betreuer noch kurz auf dem Feld, dann ging er zur ersten Base und blieb zunächst als Base Runner im Spiel. Erst zu Beginn des fünften Innings wurde Crawford dann ausgewechselt.

"Das ist wirklich hart", sagte Phillies-Manager Gabe Kapler. "Ich habe Mitgefühl mit ihm als Mann. Und ich habe Mitgefühl mit ihm als Spieler."

Für Crawford übernahm Maikel Franco an der dritten Base, wo er wahrscheinlich auch in Crawfords Abwesenheit wieder starten wird. Franco war aufgrund von Leistungsschwankungen auf die Bank versetzt worden, da Rookie Scott Kingery den Shortstop übernahm und Crawford auf die dritte Base rückte.

Für Crawford ist es bereits der zweite Trip auf die Disabled List in dieser Saison. Bereits Ende April verletzte er sich am Unterarm und kehrte erst am 6. Juni zurück.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.