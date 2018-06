MLB: Philadelphia Phillies trollen Restaurantkette IHOP auf Twitter

MLB Live Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies

Die bekannte amerikanische Restaurant-Kette IHOP hat am Montag in einer großen Werbekampagne seinen Namen in "IHOb" geändert, um auf sein umfangreiches Burger-Angebot aufmerksam zu machen. Die Social-Media-Abteilung der Philadelphia Phillies nahm dies zum Anlass, ein wenig zu trollen.

IHOP ist eine Abkürzung und steht für das "International House of Pancakes". Man steht also in erster Linie für Pfannkuchen, die der Amerikaner für gewöhnlich zum Frühstück genießt. Um seinen Kundenstamm zu erweitern, drehte man nun feierlich das "P" in ein "b" um, um auch den Burger-Enthusiasten anzusprechen.

Auf Social-Plattformen wie Twitter gab es daraufhin natürlich diverse Reaktionen, die die kuriose Umbenennung auf die Schippe nahmen.

In diese Riege reihte sich auch das Social-Team der Phillies ein, das prompt ein Video auf Twitter postete, dass ein entsprechendes Video von IHOb parodierte und aus dem Phillies-Logo ein "bhillies"-Logo machte. Untermalt wurde der Tweet mit dem Hinweis: "Wir haben eine große Ankündigung."

Am Ende des Tages aber war es natürlich nur ein Gag, die Phillies heißen auch weiterhin Phillies. Und IHOb wird vermutlich am Ende der Kampagne auch wieder IHOP heißen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.